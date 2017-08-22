Вспомнить все: с чем символизируется Коми у ее жителей и за ее пределами

"Комиинформ" продолжает цикл тестов на знание малой родины, посвященный 96-летию Коми, "Вспомнить все". Первый тест был посвящен необычной истории Стефановской площади. Следующей темой для проверки знаний стали символы, по которым Коми узнают за ее пределами. Это и главные достопримечательности, и уникальные места, и природные аномалии, и официальные геральдические обозначения республики.

Пожалуй каждый житель Коми знает о тех местах, вещах и явлениях, которые перечислены в этом тесте. Но мало кто знает о таких интересных и необыкновенных нюансах, которые мы помогаем вспомнить или узнать. Поэтому мы предлагаем нашим читателям совершить короткую прогулку по родной республике и пройти наш краеведческий тест.