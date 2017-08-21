Молодежное правительство Коми выступило инициатором патриотической акции

В преддверии празднования Дня государственного флага Молодежное правительство Республики Коми выступило инициатором акции "Мы гордимся Россией!", направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и уважение к флагу своей страны. День государственного флага Российской Федерации отмечается завтра, 22 августа.

Как отметила председатель Молодежного правительства Республики Коми Ирина Машукова, есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее.

"К их числу, несомненно, относится и День государственного флага - один из самых "молодых" праздников современной России. В этот день мы отдаем дань уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь. Флаг – символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения. Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки", - отметила Ирина Машукова.

Для участия в акции, пояснила она, необходимо 22 августа закрепить государственный флаг Российской Федерации на здании, вывесить на окне или на балконе своего дома, поднять его перед частными домами, проявив таким образом свою гражданскую позицию и патриотизм.

"Также мы предлагаем в рамках акции сделать селфи с государственным флагом Российской Федерации и выложить фото в социальных сетях с хэштегом #мы гордимсяРоссией. Нам действительно есть чем гордиться, ведь мы являемся гражданами Российской Федерации - могучей, крепкой, сильной страны с очень богатой историей и большим потенциалом. Поэтому мы призываем жителей Республики Коми принять участие в акции "Мы гордимся Россией!", - заключила Ирина Машукова.

***22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Верховный Совет РСФСР постановил считать исторический флаг России — "полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос" — официальным национальным флагом России. Указом президента от 20 августа 1994 года этот день был объявлен Днем государственного флага Российской Федерации.

Однако российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю, он "пережил" имперский черно-желто-белый стяг и советское красное полотнище с серпом и молотом. Бело-сине-красный флаг появился на рубеже XVII-XVIII веков, впервые был поднят на первом русском военном корабле "Орел" при царе Алексее Михайловиче. Но известен триколор стал при его сыне — Петре I, который сам нарисовал образец, определив порядок горизонтальных полос, и распорядился поднимать бело-сине-красный флаг на

всех торговых судах. До XIX века триколор практически не выходил за пределы флота, а на суше стал применяться в связи с географическими открытиями русских мореплавателей. Когда русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина, на берегу были подняты два флага — андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России.

В 1865 году по инициативе императора Александра II черный, оранжевый (золотой) и белый цвета стали государственными цветами России, хотя во время торжеств на знаменах и флагах эти цвета начали использовать еще в 1858 году. Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года, когда уже Александр III повелел в торжественных случаях вновь использовать бело-сине-красный флаг. Накануне коронации Николая II в 1896 году наш современный триколор был утвержден как государственный флаг. Официально цвета толковались так: красный означал "державность", синий — цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый — цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг с серпом и молотом.

Сейчас, после возращения триколора, чаще всего неофициально используется другая трактовка: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.