"Сильнейшие и мудрейшие" спортсмены выявили лучших в категории 40+

Второй открытый фестиваль "Сильнейшие и мудрейшие" среди ветеранов спорта завершился в Сыктывкаре.



Как сообщили "Комиинформу" в Управлении физкультуры и спорта мэрии, в субботу в столице республики спортсмены возрастной категории "40+" выявляли самых сильных и мудрых в пяти спортивных дисциплинах: стритбаскете, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе и шахматах.

Весь спортивный фестиваль прошёл на площадках Республиканского стадиона, за исключением турнира по настольному теннису, который состоялся в стенах ДЮСШ №2 (ул. Савина 81/1).

Старт мероприятию дал начальник Управления Сыктывкара Андрей Лазицкий.

В состязаниях приняли участие муниципалитеты: спортсмены приехали из Ухты, Сосногорска, Корткероса, Усть-Кулома, Сыктывдина, Усть-Выма.

После этого спортсмены приступили к разминке, а потом и непосредственно к самим играм. Почти одновременно на площадках республиканского стадиона стартовали футболисты, волейболисты, стритболисты и шахматисты.

В турнире по мини-футболу призовые месте разыгрывали три команды: "Ухта", "Союз-Апполон" и "Арсенал". После не самых спокойных баталий и серии пенальти за 1 место в конце концов места распределились следующим образом: первое место - "Ухта", второе место - "Арсенал", третье место - "Союз-Апполон". К сожалению в этом году Выльгорт "остался за бортом".



В турнире по шахматам было 11 участников. Результаты распределились следующим образом: все победители оказались сыктывкарцами. Первое место занял Владимир Безносиков , второе - у Сергея Осипова, третье - за Анатолием Анзельмом.

В стритбольном турнире было три команды. Ровесники Майкла Джордана быстро разобрались, кому какое место присуждать. В итоге: первое за Сыктывкаром, второе у Затона, третье забрал Корткерос.

Столько же команд было и в турнире по волейболу. Золото в этом году уехало в Сосногорск, серебро осталось в Сыктывкаре, а бронза досталась Корткеросу.

Никто не ушёл без медалей и по итогам турнира по настольному теннису.

Не только ветераны в этот день занимались спортом. Неподалеку молодые атлеты, перенимая спортивный дух старших товарищей, выполняли нормы ГТО в беге и метании.

"Второй фестиваль - это некое поступательное продолжение первого фестиваля, но в отличие от прошлого года, в этот раз районы приехали к нам, - отметил А.Лазицкий. - Такие соревнования нужны для следующих целей: ветераны могут поиграть со своими ровесниками из других районов, это некий пример спортивного долгожительства для молодёжи, спорт для здоровья, а также общения, коммуникации между спортсменами. В планах вывести это мероприятие на республиканский уровень, а также возможно добавить другие возрастные категории, вплоть до молодёжи, которые будут играть на параллельных площадках".