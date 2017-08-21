По инициативе прокуратуры Сыктывкара закрыт незаконный рынок на Морозова

Фактическим исполнением окончено исполнительное производство по иску прокурора города о прекращении деятельности ООО "Анив" по организации розничного рынка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 1а ("Рынок у вокзала"), сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Ранее Сыктывкарский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора города о признании деятельности по организации деятельности без разрешения на организацию розничного рынка незаконной и о запрете деятельности до получения соответствующего разрешения, подтвердив выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения.

В частности, при проверке соблюдения федерального законодательства компаниями, осуществляющими деятельность по организации розничных рынков, прокуратура установила, что ООО "Анив" на праве аренды принадлежит земельный участок, где находится созданный обществом имущественный комплекс. На нем предусмотрено размещение торговых мест для реализации различных продуктовых и промышленных товаров. В нарушение требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее – Закон № 271-ФЗ), а также Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 148 ООО "Анив" разрешение на организацию розничного рынка получено не было.

Осуществление деятельности без такого разрешения влекло уклонение организации от исполнения требований Закона № 271-ФЗ, что приводило к неисполнению обязательных требований к организации и содержанию рынка, а также к организации деятельности по продаже товаров и оказании услуг.

К примеру, ООО "Анив" не оборудовало доступное для обозрения место, на котором размещается установленная законом информация; при входе на рынок не разместило вывеску с указанием типа рынка; не разместила и не оборудовала лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы несмотря на то, что на рынке реализуются пищевые продукты животного и растительного происхождения; для проверки правильности меры и веса приобретенного товара использовала весы, не прошедшие метрологическую поверку. Также установлены нарушения при благоустройстве территории рынка, не обеспечена ее чистота; не все торговые павильоны, в которых реализуются продукты питания, оборудованы раковинами для мытья рук. Более того, организацией не соблюдались установленные требования безопасности.

Изложенные нарушения законодательства создавали угрозу безопасности, жизни и здоровью неопределенного круга лиц – посетителей торгового объекта.

Кроме того, отсутствие сведений о розничном рынке в официальном реестре рынков препятствовало осуществлению государственного и муниципального контроля и надзора за деятельностью розничного рынка.

Вопросы соблюдения федерального законодательства при осуществлении деятельности по организации розничных рынков остаются на контроле в прокуратуре города.