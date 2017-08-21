В День республики площадка "под часами" в столице Коми станет "Игрогородом"

22 августа в 12:00 для жителей и гостей столицы распахнутся двери фестиваля "Ворскар" (Игрогород). Второй фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных и других игр вновь объединит людей самых разных возрастов и интересов. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

"Ворскар" включит в себя девять развлекательных зон. Первая площадка "Настольные игры" пройдет в формате мирового кафе. На территории площадки будет расположено семь столов с такими играми, как: шахматы, домино, шашки, "Уно", монополия, мафия и "Элиас". Если правила для гостей площадки будут неизвестны, игротехник за каждым столом поможет разобраться с технологией игры.

Следующая площадка – "Наземные игры". Каждый желающий сможет сыграть в "Твистер", "Разноцветные планеты" и "Город букв". Хорошо провести время за игрой на этой площадке смогут не только дошкольники и ученики младших классов, но и взрослые.

Третья площадка – "Гигантские игры". Здесь можно будет повеселиться, выполняя различные задания с огромными предметами. По обещаниям организаторов, гости смогут посостязаться в игре с мега-карандашами, мега-пуговицами, мега-бананами, мега-кочками и даже с огромными блинами.

Для истинных защитников на площадке "Рыцари, лучники" развернется выставка доспехов и тир. Еще одно направление фестиваля "ВорсКар" приглянется тем, кто всегда хотел попробовать себя в создании скульптур, там пройдет не только выставка, но и мастер-класс резьбы по дереву.

Также второй фестиваль игр объединит в себе оригинальную фотозону, батуты, машинки и зону торговли. Игры на улице позволят весело отдохнуть и детям, и взрослым. Разнообразные интересные игры превратят обычную прогулку в праздник.

Напомним также, что главным подарком к празднованию 96-летия государственности региона для сыктывкарцев и гостей столицы станет концерт французского диско-дуэта "Ottawan", который начнется 22 августа ровно в 20 часов на Стефановской площади.

После этого в городе в 21 час прогремит праздничный салют. Залпы будут украшать столичное небо из местечка Заречье. Лучший обзор на пиротехническое действо откроется из Кировского парка и со Стефановской площади.

Подробную афишу праздника можно посмотреть, кликнув по этой ссылке.