При подъезде к Усинску нетрезвый водитель допустил опрокидывание Mitsubishi L200 на проезжей части

21 августа 2017 года, 12:32 | Усинск
Фото ГИБДД

При подъезде к Усинску нетрезвый водитель 1984-го года рождения допустил опрокидывание Mitsubishi L200 на проезжей части. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 00:55 20 августа на 10 км автодороги. Водитель двигался от города к Усть-Усе. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением, в результате чего его иномарка сначала съехала с дороги, а затем опрокинулась.

В ДТП пострадали две женщины - пассажиры авто.

Женщина 1992-го года рождения получила закрытый перелом предплечья и была госпитализирована. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности.

Женщина 1989-го года получила в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника. После аварии пострадавшую также доставили в больницу.

Известно, что водитель иномарки в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. За рулем - с 2002-го года. В ноябре прошлого года мужчину лишили водительских прав на 24 месяца по 264-й статье УК РФ.

Как отметили в ГИБДД, его задержание происходило не так просто: водитель поначалу отказался остановиться по требованию дорожных полицейских, которым пришлось преследовать нарушителя, используя спецсредства.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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