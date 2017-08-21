Россельхознадзор Коми: как бороться с мучнистой росой

Грибковое заболевание "мучнистая роса" - настоящее бедствие для плодово-ягодных культур, в том числе для смородины. Россельхознадзор Коми подготовил рекомендации для дачников по борьбе с грибковым заболеванием, которое вытягивает все силы из растений.

Возбудителем заболевания является паразитический споровый гриб. Он зимует на пораженных растениях и в опавших листьях, а весной начинает активно размножаться.

На скорость развития грибка влияет влажная и теплая погода, избыток в почве азотных удобрений. Сорта белой и красной смородины поражаются этой болезнью гораздо реже, чем черной.

На листьях и побегах появляется характерный беловато-серый налет, который со временем приобретает бурый оттенок. У побега поражается точка роста, он прекращает развиваться и деформируется. Листья скручиваются, мельчают, теряют зеленый окрас. Успевшие сформироваться ягоды покрываются налетом, а еще не сформированные — осыпаются. Куст смородины прекращает свой рост, усыхает, снижается его морозоустойчивость. Даже если растение не погибает непосредственно от заболевания, то оно все равно не переживает зиму.

Грибковая инфекция чаще всего находится в земле. Чтобы она не перешла в активную стадию, необходимо вовремя поливать смородину, постоянно удобрять грунт различными лечебными препаратами. Грибковая инфекция начинает распространяться и атаковать смородину при повышенной влажности и низкой температуре на улице. Однако, не факт, что мучнистая роса начала размножаться именно в почве, где растет смородина. Она может перенестись с соседнего участка при помощи ветра.

Бороться с грибковым заболеванием нужно комплексно. Поливать кусты смородины следует только после полного высыхания верхнего слоя почвы. Необходимо удалить все старые и больные ветки с листьями. На время адаптации смородины после болезни уменьшите количество азотных подкормок. Лучше удобрять магниевыми и калийными препаратами. Лучше сделать полную обрезку смородины. Весь верхний слой грунта должен быть заменен здоровым.

Основным методом обработки растений при поражении мучнистой росой является опрыскивание различными растворами, поэтому важно проводить эту процедуру правильно. В продаже есть готовые фунгицидные препараты, для их использования следует придерживаться рекомендаций производителя.

Обрабатывать растения необходимо со всех сторон, стараясь смачивать листья и снизу, и сверху. Для опрыскивания можно использовать пульверизатор или мягкую кисть — главное, чтобы все части растения были обработаны. Саму процедуру следует проводить поздним вечером в сухую погоду. Раз в 4-7 дней опрыскивание повторяют до полного исчезновения заболевания.

***Для борьбы с мучнистой росой можно приготовить следующие растворы:

- 80 грамм медного купороса + 10 литров воды. Этот раствор рекомендуют применять весной до распускания почек. Обрабатывают сам куст и землю под ним.

- 50 грамм кальцинированной соды + 10 литров воды. Составом обрабатывают растения после цветения.

1 кг древесной золы (чистой и просеянной) + 1 ведро воды. Смесь настаивают несколько дней, отфильтровывают, добавляют хозяйственное мыло и обрабатывают растения.

- 1,5 грамм перманганата калия + 10 литров воды.

Профилактические меры борьбы с заболеванием заключаются в обязательной обрезке кустов осенью, уборке опавших листьев и веток, в которых может зимовать возбудитель, и их сжигание.