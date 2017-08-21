В Коми растет число предпринимателей, оформляющих патенты

За полгода в Республике Коми было оформлено 1733 патента, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Коми, существенный рост произошел за счет предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Если в 2016 году на различные виды торговли было выдано 410 патентов, то за шесть месяцев этого года их количество уже увеличилось на сто единиц.

Как и в прошлом году, востребованностью у предпринимателей пользуются патенты на предоставление услуг по сдаче жилья в аренду, проведение занятий по физической культуре и спорту, предоставление парикмахерских и косметических услуг, патенты на техобслуживание и авторемонт, грузоперевозки и перевозки пассажиров, а также на обучение и репетиторство.

Возрастающий интерес к данному налоговому режиму объясняется не только простотой его оформления – предпринимателю достаточно написать заявление на получение патента сроком от 1 до 12 месяцев, – но и его невысокой стоимостью.

К примеру, патент на предоставление косметических и парикмахерских услуг в городах Коми обойдется мастеру в 12 тысяч рублей в год, без учета наемных работников. Для работы в районах его стоимость окажется ниже и составит 9 тысяч рублей в год. Такая же цена установлена на патент для предоставления услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству. А вот, например, патент на проведение занятий по физической культуре и спорту в районах республики обойдется вдвое дешевле, чем для работы в городских округах, и составит 6 тысяч рублей.

Как отмечают в налоговом Управлении по региону, чаще всего суммы патента варьируются в районе 9-18 тысяч рублей в год. Дороже будет стоить оплата штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации: его размер начинается от 40 тысяч рублей.

Тем более не всегда оформление патента потребует от предпринимателя финансовых затрат. Законодательством установлено порядка 30 видов деятельности, которые попадают под действие "налоговых каникул". Это значит, что если гражданин впервые регистрируется как предприниматель, и его деятельность попадает в этот перечень, то на первые два года работы он полностью освобождается от уплаты налогов.

Самостоятельно рассчитать стоимость патента по всем видам деятельности можно через сервис "Расчет стоимости патента" на сайте nalog.ru.

Подробнее о налоговом режиме: здесь.