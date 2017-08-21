Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми расчистили район стихийной свалки у села Колва

21 августа 2017 года, 10:21 | Усинск
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

15 молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми приняли участие во втором этапе республиканской экологической акции "Речная лента-2017".

На этот раз нефтяники убирали территорию несанкционированной свалки за селом Колва, в районе старой автодороги на Головные сооружения. Впрочем о том, что здесь есть дорога, можно было только догадываться – бытовой мусор - немое свидетельство легкомысленного отношения к окружающей среде, буквально заполонил все вокруг. Сразу стало ясно: одними бумажными пакетами, которые нефтяники приготовили для сбора, здесь не справиться. Но с тактикой определились быстро – к расчистке территории от крупногабаритного мусора приступили с помощью пяти единиц спецтехники. Залежи поменьше, спрятавшиеся на склоне оврагов, убирали вручную.

1.jpg

"Основной мотив участия в том, что судьба родного города всем нам небезразлична, – отметил инженер по охране окружающей среды ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" Ярослав Добычин. – Кто-то родился в Усинске, кто-то вырос, связал с ним свою жизнь. И очень неприятно видеть картины, подобные этой свалке. Беречь землю, на которой живешь, заботиться о ее благополучии – это естественно для любого нормального человека".

Нефтяники, к которым также присоединились работники ЛУКОЙЛ-Энергосети быстро привели в порядок внушительную по площади территорию. Для того чтоб вывезти весь собранный мусор на полигон ТБО, двум самосвалам, груженным доверху, понадобилось 12 рейсов.

3.jpg

ЛУКОЙЛ-Коми ежегодно поддерживает акцию "Речная лента. В июле "Зеленый десант" из работников ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" высадился на ручье Безымянный, что протекает около поселков Ветлосян и Подгорный. За время субботника его участники собрали 15 мешков мусора объемом 200 литров каждый, очистив сам ручей и его берега на протяжении полутора километров, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: речная лента, экология
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:27 20.08.2017
Десять школьных автобусов подарил "ЛУКОЙЛ" муниципалитетам на Коми ВДНХ
10:47 17.08.2017
Усинские дети соревновались в экологических "Веселых стартах"
12:53 16.08.2017
Усинск украсит новый сквер с редкими растениями


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео