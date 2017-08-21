В Визинге с этническим размахом прошел фестиваль "Кӧйдыс"

21 августа 2017 года, 16:17 | Сысольский
Фото из соцсети ВКонтаке

Более 30 мастеров, приехавших в Сысольский район не только из районов республики, но и других регионов страны, порадовали участников и гостей на заключительном дне Межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля "Кӧйдыс". Трехдневный фестиваль завершил свою работу 20 августа.

В Визинге работали творческие деревни, где все желающие могли примерить национальные костюмы, исполнить уже забытые народные танцы, песни на русском и коми языках, изготовить сувениры.

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Для самых маленьких посетителей были доступны развлечения в Детской деревне.

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Возле кинотеатра "Мир" открыли арт-объект, для детей там проводили конкурсы и показывали мультфильмы. Наибольший интерес вызвали театральное действо на площади, песочная анимация, выступление коллективов - участников фестиваля.

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Гостями на закрытии фестиваля были министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов и заместитель председателя республиканского правительства - министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, которая не ограничилась традиционными речами, но и спела с остальными одну из прозвучавших на церемонии песен.

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По итогам трех дней первое место в Межрегиональном молодежном этно-фольклорном фестивале "Кӧйдыс" было присуждено фольклорному ансамблю "Пинал даур" из Удмуртии, второе - коллективу фольклорной песни "Светёлка" из г.Луза Кировской области, третье - местному ансамблю народной песни "Визув ва". Все коллективы участники получили сертификаты, дипломы и памятные подарки.

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В этот день на сцене также выступали ансамбль народной песни "Северная околица", вокальный ансамбль "Тагъя сур", солистка театра оперы и балета Елена Лодыгина, а также творческие коллективы Сысольского района.

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Под финал празднования над площадью пролетел параплан с флагом Республики Коми.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этнос, фестиваль, молодежь
  Рубрика: Культура
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