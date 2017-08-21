В учреждениях соцзащиты Коми проверяют знания по истории родного края

В учреждениях социальной защиты Коми проверяют знания по истории родного края. Соцработники проводят для земляков познавательные мероприятия, приуроченные к празднованию 96-летия Республики Коми

В Территориальном центре социальной помощи семье и детям города Ухты для ребят младшего школьного возраста из группы социальной реабилитации "Позитив" прошли тематические мероприятия, приуроченные ко Дню Республики и ко Дню города.

"Дети хорошо знают, что в этом году мы будем отмечать 96-летие родного края и 88-летие Ухты. Неплохие знания ребята показали в викторине "Моя республика, моя Ухта!". Они легко справились с большинством заданий. Например, у них не вызвал затруднения вопрос "Как называется город-столица Республики Коми?". А вот название поселка Чибью, который со временем стал городом Ухтой, смогли вспомнить не сразу", - рассказали сотрудники Центра.

Как отметили в учреждении, дети интересуются флорой и фауной родного края, вместе со специалистами они вспомнили об основных природных богатствах Коми. Также школьники хорошо ориентируются в своём городе и его улицах.

Знания о Коми проверили и в Кунибском психоневрологическом интернате. Воспитатели провели для своих подопечных викторину "Республика Inkognito".

"Участники мероприятия показали, что они хорошо осведомлены об истории Коми, по их заинтересованности и активности было видно, что они любят родную республику", - сообщили в Интернате.

В Прилузье для пожилых земляков, которые являются клиентами отделения соцобслуживания на дому Центра соцзащиты района, в преддверии 96-летия Коми провели концерт "С праздником, Республика моя!".

На мероприятии прозвучали стихи коми поэтов, песни в исполнении фольклорного коллектива "Лизавета" и солистки Ольги Кольцовой под аккомпанемент Петра Леоненко. Участники встречи также проверили себя в викторине о Коми крае. Завершилась программа общим танцем "Шондібан", сообщает пресс-служба Минтруда РК.