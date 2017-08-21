На выходных в лесах Коми потерялись семь человек

21 августа 2017 года, 8:10 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Хорошая погода добавила работы сотрудникам "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС на выходных. В лесах Коми в субботу и воскресенье потерялись семеро любителей тихой охоты. Всех вернули домой, нашелся даже грибник, который пропал пять дней назад.

Напомним, 14 августа в районе поселка Междуреченск ушел за грибами мужчина 1966 года рождения. 16 августа в 8.20 он звонил знакомому и сообщил, что самостоятельно выйдет на дорогу, но пропал.

На помощь властям района выехали спасатели, которые 19 августа нашли мужчину. Спасатели использовали биллинг, но отозвался он на обычные крики.

18 августа в Нювчиме Сыктывдинского района искали мужчину 1941 года рождения. Спасатели выезжали в лес уже поздно вечером, около 21.00. До 3.00 они светили и сигналили сиреной, в итоге грибник нашелся. После этого спасателям пришлось искать и его машину.

19 августа в местечке Соколовка под Сыктывкаром заблудились мужчины 1991 и 1952 года рождения. Пока спасатели искали их в одном месте, "потеряшки" сами вышли на дорогу в другом.

В Микуни 17-летний местный житель заблудился в лесу и вышел на дорогу с помощью консультации со спасателями по телефону.

Люди терялись и в Ухте. На 39-ом километре дороги Ухта-Четлас, на севере от Ухты, спасатели искали грибника 1962 года рождения. Мужчину вернули домой.

В Инте искали грибника 1950 года рождения, житель поселка Западный самостоятельно выбрался из леса.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, поиски, лес, грибы
  Рубрика: Происшествия
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