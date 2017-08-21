В Инте спасатели выручили женщину, попавшую "в плен" к мостику

21 августа 2017 года, 7:40 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники Интинского аварийно-спасательного отряда выехали на необычное происшествие.

Утром 19 августа в отряд поступило сообщение от службы 01, что в лесу женщине в районе кладбища требуется помощь. Интинка 1950 года рождения пошла в лес за грибами. Когда она переходила канаву по мостику из двух бревен, упала с него. При этом нога женщины застряла. Самостоятельно выбраться из "плена" она не смогла.

На место выехали спасатели и медики. Сотрудники АСО с помощью гидравлического инструмента раздвинули бревна и извлекли ногу пострадавшей.

Интинку отвезли на рентген, перелома на месте не выявили, но врачи решили перестраховаться.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, нога, мостик, кладбище
  Рубрика: Происшествия
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