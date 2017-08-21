Ночью в Сыктывкаре погиб человек

21 августа 2017 года, 7:27 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В ночь с 20-го на 21 августа в столице Коми произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция, около 03:03 напротив дома 8/1 по улице Дырносская в Сыктывкаре водитель автомашины марки Лада Калина не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП погиб один человек.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ольга Полина

  Ключевые слова: ДТП, смерть
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:27 20.08.2017
В Эжве пассажирка автобуса получила перелом ребер и грудины
09:24 20.08.2017
В Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию, наехав на колесо и дорожный знак
08:33 20.08.2017
В Ухте и Сыктывдине двое водителей, не справившись с управлением, "вылетели" в кювет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео