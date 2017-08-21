Ночью в Сыктывкаре погиб человек

В ночь с 20-го на 21 августа в столице Коми произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция, около 03:03 напротив дома 8/1 по улице Дырносская в Сыктывкаре водитель автомашины марки Лада Калина не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП погиб один человек.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции.