Минэкономразвития прорабатывает вопрос нулевого НДС для российских онлайн-магазинов

21 августа 2017 года, 10:06 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минэкономразвития занимается вопросом о нулевой ставке НДС при экспорте товаров в розницу. Минфин утверждает, что нулевой НДС российским интернет-магазинам не положен. Для того, чтобы изменить ситуацию потребуется внести поправки в Налоговый Кодекс.

В настоящее время Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обсуждает с чиновниками возможности такого льготного режима. Ассоциация предлагает упростить процедуру оформления документов при розничной продаже товаров за границу с нулевым НДС. Однако создание схемы нововведения может занять достаточно времени, поэтому пока говорить о равных условиях с иностранными компаниями не приходится, пишут "Известия".

Зарубежные интернет-магазины не платят российский НДС, поэтому их продукция зачастую оказывается дешевле, утверждает глава АКИТ.

Ведущие онлайн-магазины России сейчас ждут от правительства решения об уравнении условий с аналогичными иностранными организациями при продаже товаров физическим лицам. Практика по возврату НДС при розничном экспорте действует в ряде европейских стран. Данная мера могла бы существенно поддержать и российское производство, отмечают эксперты.

Комиинформ

  Ключевые слова: онлайн-магазины
  Рубрика: Экономика
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