Дети из Франции используют коми язык как шифр

Необычное применение знаниям о коми культуре и языке нашли дети российских немцев, живущие на границе Германии и Франции, на французской стороне.

Как рассказала "Комиинформу" президент Гильдии межэтнической журналистики, известный радиожурналист, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Маргарита Лянге, месяц назад она преподнесла своим племянникам, родившимся в Германии, но живущим во Франции, книгу Елены Габовой и Натальи Макаровой "Дети древней земли". В свою очередь, она получила популярное в Коми издание в подарок, когда проводила в Сыктывкаре семинары по межэтнической тематике.

"Вот что хорошая книга делает, и заставлять не пришлось, - заметила М.Лянге и подчеркнула: - Это к вопросу об изучении языка".

Дети решили выучить коми слова, напечатанные в книге, чтобы придумать "секретный язык". "Судя по тому, девочки уже говорят на немецком, французском и русском, это не просто слова", - заметила журналист.

И действительно, несколько дней назад мама девочек сообщила автору подарка, что дочери пытаются общаться между собой на никому из взрослых не понятном языке. "Вот такими неведомыми путями язык коми распространяется по миру", - заключила М.Лянге.

***Книга "Дети древней земли" выпущена в Сыктывкаре в 2008 году. Ее герои - соседи Настя и Митя )по-коми Настук и Митрук). Они живут в небольшой коми деревне, ходят в школу, как все дети, играют. Летом купаются, собирают ягоды, грибы. Зимой тоже не скучают - катаются с горки на санках, ходят на лыжах.

Незаметно для себя Настя и Митя учатся понимать природу, людей. В этом им помогают взрослые - знакомят с обычаями и традициями коми народа.

Как все дети, Настя видит сны. Но Настины сны необычны. Ей снится мальчик Мелек, который жил давным-давно и был одним из её предков. Мелек, мальчик из прошлого, помогает Насте и всем юным читателям представить, как жили древние коми-зыряне.

Нет сомнения, что Митя и Настя, став взрослыми, передадут свои знания следующему поколению ребят. Так было всегда.

Действие повести охватывает только два года, когда ребята учатся в первом и втором классе.