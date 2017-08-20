Пальму первенства на первом в Коми фестивале воздухоплавания взяли пилоты из Тамбова

20 августа 2017 года, 22:07 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Глава республики поблагодарил участников и гостей межрегионального фестиваля воздухоплавания "Живой Воздух" за яркие выступления и искренние эмоции. На два дня Финно-Угорский этнопарк в селе Ыб стал стартовой площадкой для команд аэростатов.

"То, что сегодня демонстрируют участники фестиваля "Живой воздух" - это настоящее искусство. Спасибо пилотам за их мастерство, - поблагодарил Сергей Гапликов участников фестиваля.

Глава республики вручил награды победителю и призерам спортивной программы: 3 место занял экипаж Ильи Вертипрахова из Кунгура, на втором - команда Ивана Маевского из Екатеринбурга, победителем стал экипаж уроженца Койгородского района Ивана Белых, представляющего команду Тамбова.

Сергей Гапликов рассказал о решении, принятом Министерством культуры Российской Федерации по поддержке развития Финно-Угорского этнопарка. По итогам проведения фестиваля "Живой Воздух" будет рассмотрена заявка о его включении в 2018 году в карту событий Федерального агентства по туризму, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: фестиваль
  Рубрика: Общество
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