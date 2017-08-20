Коми ВДНХ: мороженое из нефти и удорская волынка

20 августа 2017 года, 18:38 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Глава Коми С. Гапликов посетил Коми ВДНХ, осмотрев экспозиции и стенды 20-ти муниципалитетов республики и почти ста предприятий и организаций региона.

Осмотр выставки "Достижения Севера" С. Гапликов начал с площадки у торгового центра "Июнь", где была размещена спецтехника для спасения людей и тушения пожаров, представленная ГУ МЧС России по Коми.

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Среди них – маломерные суда Сыктывкарского спасательного отряда и судебно-экспертный автомобиль, вывозящий полевые приборы для исследования пожаров, которые проводит экспертно-криминалистическая группа.

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В сопровождении руководителя ГУ МЧС России по Коми Александра Князева глава побывал в передвижном пункте управления ведомства, после чего в здании торгового центра осмотрел технику для тушения пожаров, которую использовали в 1970-ые годы.

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Спасатели также продемонстрировали гидравлические инструменты для извлечения пострадавших, беспилотные летательные аппараты и другие технические новинки.

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Сотрудники ГУ МЧС России по Коми преподнесли руководителю региона и председателю Госсовета Коми Надежде Дорофеевой пирог с ягодной начинкой и памятные знаки ведомства.

У стенда книжного магазина "Ордым" С. Гапликов приобрел словарь коми языка, после чего с интересом рассматривал декоративно-прикладное творчество местных мастеров.

У одного из стендов он приобрел для Надежды Дорофеевой приглянувшуюся ей куклу "Бабу-Ягу". Получив подарок, спикер тут же поручила помощникам подыскать презент, достойный главы Коми. Им оказался "Пера-богатырь", изготовленный руками мастеров Сысольского района.

Глава осмотрел стенды всех городов и районов республики. Практически каждый муниципалитет встречал выступлением народных ансамблей, дегустацией коми национальной выпечки и других деликатесов, характерных для своей местности. Впрочем, некоторые муниципалитеты все же отличились.

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Удорчане в качестве музыкального сопровождения пригласили волынщика, который извлекал из своего инструмента совершенно непривычные для ушей северян звуки, а ухтинцы угощали С. Гапликова "мороженым из нефти". Несмотря на свой цвет, мороженое оказалось вполне вкусным.

Осмотрев стенды муниципалов, глава со сцены поздравил гостей выставки с 96-летием Республики Коми.

"Мы очень хотим, чтобы Коми ВДНХ с каждым годом расширялась и привлекала все больше предприятий, - отметил С. Гапликов. - Сегодня на выставке есть предприятия, которым за год удалось достичь больших успехов в бизнесе. Они и не подозревали, что в участие в выставке в прошлом году сыграет в их судьбе большую роль – поможет развить бизнес и увеличить объем реализуемой продукции. Среди них - сосногорская кондитерская фабрика "Лаконди". Это и есть то, ради чего мы проводим выставку "Достижения Севера". Давайте помогать друг другу, быть ответственными, культурными и трепетно относится к имиджу и внешнему виду нашей республики".

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Надежда Дорофеева назвала выставку уникальным событием, которое собрало не только большое количество участников, но и гостей. Действительно, с самого утра торговый центр "Июнь" был забит посетителями до отказа. Горожане и гости столицы с интересом рассматривали экспозиции предприятий, пока их дети участвовали в мастер-классах, организованных образовательными учреждениями Сыктывкара.

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Вип-гости продолжили осмотр экспозиций, представленных крупными предприятиями Коми, среди которых ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", ООО "Пригородный", ОАО "Монди СЛПК", "ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", ПСК "Оленевод" и многие-многие другие.

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Генеральный директор ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" Николай Черный лично встречал гостей у богатого деликатесами стенда предприятия.

Глава Коми не смог устоять и распробовал закуску - свиные ушки. Дамам гендиректор птицефабрики предложил продегустировать более деликатную запеченную буженину.

В завершении выставки сотрудники Территориального центра медицины катастроф Коми продемонстрировали главе Коми на специальных манекенах-тренажерах современные методы реанимации пациентов.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: экспозиции, стенды, Коми ВДНХ
  Рубрика: Экономика
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