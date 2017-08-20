Десять школьных автобусов подарил "ЛУКОЙЛ" муниципалитетам на Коми ВДНХ

Десять школьных автобусов подарил "ЛУКОЙЛ" муниципалитетам на выставке "Достижения Севера", приуроченной к 96-летию Республики Коми. Автобусы были закуплены на средства компании в рамках протокола на 2017 год к соглашению о сотрудничестве с правительством региона.

Ключи от автобусов руководителям районных администраций вручили глава Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид.

С самого утра на стоянке перед торговым центром "Июнь" были припаркованы семь машин, три уже находятся на пути в отдаленные сельские районы.

Новые машины "ПАЗ", "ГАЗель" и "ГАЗель Next" поступят в образовательные учреждения Усинска, Ухты, Сыктывкара, Инты, Печоры, а также Ижемского, Корткеросского, Удорского и Усть-Куломского районов. Техника полностью оснащена для перевозки детей, в том числе оборудована ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС.

В приветственном слове руководитель региона С. Гапликов отметил, что, по уже сложившейся традиции, правительство региона вместе с одним из крупнейших социально-ответственных партнеров – компанией "ЛУКОЙЛ", вручает муниципалитетам подарки во время проведения Коми ВДНХ.

"Сегодня мы вручаем главам администраций ключи от школьных автобусов, особенно востребованных в сельских местности, - заметил он. – Это только часть работы, которую проводит предприятие. За последние два года компания нарастила финансирование социального партнерства до трех миллиардов рублей. Помимо этого, строится жилье, объекты социальной инфраструктуры, детские спортивные площадки и многое другое".

Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", депутат Госсовета Коми Александр Лейфрид от лица компании поздравил жителей региона с 96-летием Республики Коми, пожелал развития и процветания предприятиям-участникам выставки.

"Компания "ЛУКОЙЛ" вместе с вами активно работает и развивает республику, наращивает производственные показатели добычи нефти и газа, глубину переработки, - отметил он. - Наравне с производственной деятельностью мы реализуем масштабные социальные проекты совместно с правительством региона - помогаем строить и ремонтировать объекты социальной значимости. Один из видов поддержки – это обновление автопарка школ. За три года муниципалитетам Коми было передано 50 школьных автобусов. Сегодня, в день рождения Республики Коми, мы снова делаем подарок школам, чтобы наши дети могли выбираться в другие регионы, участвовать в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях, достойно представлять республику".

А. Лейфрид добавил, что до начала учебного года автобусы будут поставлены на учет в органах госавтоинспекции и с 1 сентября выйдут на линию.

После вручения ключей руководителям администраций, дети-участники акции в честь дня рождения республики выпустили в небо воздушные шары. Завершилась торжественная церемония отъездом автобусов с парковки торгового центра.

*** ПАЗ (школьный автобус большой) на 22 места:

- "Томская средняя общеобразовательная школа" п. Том, Ижемский район - ПАЗ 320608-110-70;

- "Сторожевская средняя общеобразовательная школа" с. Сторожевск, Корткеросский район - ПАЗ 320538-70;

- "Средняя общеобразовательная школа №5" г. Усинск - ПАЗ 320538-70;

- "Средняя общеобразовательная школа №5" г. Инта - ПАЗ 320538-70.

Газель (школьный автобус малый) на 11 мест:

- "Средняя общеобразовательная школа №31" пст. Кэмдин, г. Ухта - ГАЗ – 322171;

- "Брыкаланская средняя общеобразовательная школа" с. Брыкаланск, Ижемский район - ГАЗ – 322171;

- "Глотовская средняя общеобразовательная школа" с. Глотово, Удорский район - ГАЗ – 322121;

- "Зимстанская средняя общеобразовательная школа" п. Зимстан, Усть-Куломский район - ГАЗ – 322121.

Газель-Next А 65R32 на 17 мест:

- "Республиканский центр дополнительного образования", г. Сыктывкар.