Сергей Гапликов: "Нам есть чем гордиться и сегодня, но республика может намного больше"

20 августа 2017 года, 15:07 | Сыктывкар
Фото rkomi.ru

Глава Республики Коми посетил выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона "Достояние Севера", которая открылась сегодня в Сыктывкаре.

"Приветствую всех, кто приехал сегодня на Коми ВДНХ, особенно участников из дальних уголков республики. Желаю, чтобы наша выставка продолжала развиваться, с каждым годом привлекая к участию новые предприятия и увеличивая ассортимент продукции. Благодаря участию в прошлом году ряд предприятий уже получили новые возможности для развития. К примеру, компания из Сосногорска, которая производит сладкую продукцию, смогла выйти на новые рынки сбыта, в том числе мировые: ведущие рестораторы мира охотно берут её продукцию и делают брендовой. И в этом главная цель выставки – максимально раскрыть потенциал наших родных предприятий, - отметил Сергей Гапликов в приветствии к участникам. – Общаясь с предпринимателями из Италии я услышал очень ценные слова. Они сказали: "Мы счастливы, что приехали в Республику Коми. Мы видим, как народ республики старается учиться, развиваться и очень въедливо вытаскивает из нас очень важные для нас секреты". Дорогие участники, вытаскивайте из них все секреты, максимально прикладывайте свой ум и талант, а мы, Правительство республики, всячески будем содействовать вам в развитии вашего дела. Давайте помогать друг другу, делая нашу республику богаче и краше!".

Глава региона осмотрел презентационные стенды как крупнейших предприятий республики, так и малого и среднего бизнеса, пообщался с участниками, продегустировал продукцию местных производителей: "Продукты Коми – в них сила!".

В этом году на выставке представлены продукция, товары, услуги, достижения около 100 предприятий и организаций Республики Коми. Среди участников выставки такие крупные компании нефтегазового комплекса региона как АО "Транснефть – Север", ООО "Лукойл-Коми", ООО "Тимано-Печорская Газовая Компания", представители лесопромышленного кластера: АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", ООО "Лузалес", а также предприятия лёгкой промышленности и строительной индустрии. В полной мере будет представлен агропромышленный комплекс республики: посетители могут продегустировать продукцию местных производителей, оценив её натуральность и экологичность.

На выставке представлены также история, уникальность и самобытность, промышленный и инвестиционный потенциал каждого из 20 муниципалитетов региона. Гостей муниципальных экспозиций ждут дегустации, мастер-классы по традиционным для территории ремёслам, интерактивные мероприятия, интересные фотозоны. Княжпогостский район Республики Коми презентует особые условия ведения бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития "Емва".

Особое внимание на выставке будет уделено главному достоянию и потенциалу Севера – детям. Образовательные организации республики, учреждения социальной защиты представят на выставке свои услуги, продемонстрируют достижения и проведут более 30 мастер-классов для детей и молодёжи.

Культурная программа выставки порадует гостей выступлениями фольклорных танцевальных и вокальных коллективов республики, дефиле национальных костюмов, спортивными флешмобами, сообщает пресс-служба главы РК.

***Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона "Достояние Севера" проводится по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова и приурочена к 96-летию со дня образования республики.

Цель выставки - раскрыть ресурсный, промышленный, научный, экономический потенциал и перспективы развития региона, направленные на благополучие жителей республики, основываясь на историческом и духовном наследии, национальных традициях; наладить деловые контакты между субъектами народного хозяйства Республики Коми; сформировать конкурентоспособный инвестиционный климат; привлечь инвесторов, потребителей для реализации проектов, товаров, работ, услуг, произведённых на территории Республики Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: ВДНХ
  Рубрика: Экономика
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