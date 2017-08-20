На Коми ВДНХ Жешартский ЛПК представил лучшие образцы цветной ламинированной фанеры.

Как рассказали "Комиинформу" на выставке представители предприятия, оно участвует здесь второй год подряд.

Разработку технологов, занявшую достойное место на рынке, Жешартский ЛПК привозил и в прошлом году на "Достояние Севера". Продукция давно пользуется большим спросом.

Фанера, покрытая пленкой, представлена широкой цветовой гаммой. Поэтому ее можно использовать в строительстве в декоративных целях.

Помимо фанеры, посетители Коми ВДНХ могут взять на площадке комбината доступные по своей информации брошюры о работе предприятия, которое вместе с республикой - 22 августа - отметит день рождения.

Жешартскому ЛПК исполнится 71 год. Предприятие активно модернизируется и ставит перед собой серьезные задачи.

По итогам работы первого полугодия комбинат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличил объемы производства белой березовой фанеры до 12,5%, ламинированной фанеры - на 22%.

На предприятии продолжается модернизация ключевого оборудования, предусмотренная в рамках инвестиционных проектов.

"К концу года мы планируем достичь очень неплохих результатов", - добавили сотрудники комбината.

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" приурочена к празднованию 96-летия образования региона. Около ста предприятий и организаций республики представляют здесь свою продукцию, товары, услуги и достижения.

Помимо предприятий свою историю, уникальность и самобытность, промышленный и инвестиционный потенциал представили все 20 муниципалитетов республики.