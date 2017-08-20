"Коми энергосбытовая компания" подарит призы самым дисциплинированным клиентам

20 августа 2017 года, 11:59 | Сыктывкар
Фото пресс-службы КЭСК

"Коми энергосбытовая компания" приглашает всех своих клиентов посетить Выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства "Достояние Севера", которая начала работу 20 августа на площадке торгово-развлекательного центра "Июнь".

С 14:00 до 15:00 20 августа на главной сцене ВДНХ пройдет развлекательно-познавательная программа, рассчитанная на детей и взрослых. Эти мероприятия - продолжение Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе_ярче, которые проводят "Коми энергосбытовая компания" и Коми филиал "Т Плюс" готовят Не пропустите! Главная сцена ВДНХ,

Кроме того, гости выставки смогут у стенда "Коми энергосбытовой компании" подключиться к личному кабинету клиента, проверить свою платежную дисциплину, получить консультацию при выборе электротоваров, приборов учета энергоресурсов. Все ответственные и добросовестные клиенты получат энергоэффективный приз.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: КЭСК, ВДНХ
  Рубрика: Экология
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