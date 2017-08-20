В Эжве пассажирка автобуса получила перелом ребер и грудины

В Эжвинском районе Сыктывкара пассажирка автобуса получила перелом ребер и грудины в результате ДТП. Водитель общественного транспорта слишком резко затормозил.

Как рассказали "Комиинформу" в Управлении ГИБДД по Коми, 19 августа в Сыктывкаре около 12:30 водитель автобуса ЛИАЗ напротив дома №17 по проспекту Бумажников при торможении допустил падение пассажирки 1981-го года рождения.

Женщина получила переломы грудины и ребер. Непосредственно после инцидента пострадавшая госпитализирована не была, однако позже сама обратилась за медицинской помощью.

Водитель автобуса за рулем с 1982-го года, добавили в госавтоинспекции. В этом году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.