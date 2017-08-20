В Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию, наехав на колесо и дорожный знак

В Сысольском районе Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию, наехав на колесо и дорожный знак.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении ГИБДД по Коми, авария произошла на трассе Чебоксары – Сыктывкар.

На ее 655-м километре в 20:20 водитель KIA, женщина 1975 года рождения, наехала на колесо и знак аварийной остановки.

После чего она не справилась с управлением и въехала в стоящий на дороге автомобиль "ВАЗ 21065". После столкновения с ним автовладелица врезалась в стоящий на дороге Аudi А4.

В результате в аварии пострадала сама водитель KIA, получившая черепно-мозговую травму и перелом грудины. Была госпитализирована.