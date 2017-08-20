В Ухте и Сыктывдине двое водителей, не справившись с управлением, "вылетели" в кювет

20 августа 2017 года, 15:40 | Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский
Фото управления ГИБДД по Коми

В Ухте и Сыктывдине двое водителей, не справившись с управлением, "вылетели" в кювет. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 4:10 19 августа в Сыктывдинском районе на 784-м километре трассы Чебоксары – Сыктывкар водитель "ВАЗ 21124" съехал в кювет по ходу движения, не справившись с управлением. Машина опрокинулась.

В результате водитель 1987-го года рождения получил закрытый ушиб грудной клетки, а также перелом ребер. Он был госпитализирован. В этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

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В18:40 водитель 1977-го года рождения, двигаясь на личной Opel Astra Caravan, на 261 километре дороги Сыктывкар – Ухта съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина также перевернулась.

В результате мужчина получил перелом обоих бедер. В этом году он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Стаж вождения - с 1995 года.

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По ГИБДД, 19 августа в республике от управления было отстранено 32 водителя в состоянии опьянения. Всего за день было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один1 человек погиб и 11 человек получили травмы различной степени тяжести, а также 18 аварий с материальным ущербом.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пострадавшие, ДТП, авария
  Рубрика: Происшествия
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