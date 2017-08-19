Вечернее небо над Ыбом осветили "гигантские лампочки"

19 августа 2017 года, 22:45 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Посетители фестиваля "Живой воздух", проходящего в Финно-угорском этнопарке, с волнением ждали наступления вечера. Подъем аэростатов и обещанное свечение оказались под угрозой срыва из-за сильного ветра. Но с наступлением сумерек он стих и воздухоплаватели начали готовить свои летательные аппараты к подъему.

Все действие происходило на поляне рядом с этнопарком. Постепенно, шар за шаром, их накачивали горячим воздухом.

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В восемь вечера они поднялись в воздух.

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Правда, не в свободный полет. Аэростаты сдерживались тросами.

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В гондолы начали приглашать счастливых обладателей билетов на подъем в воздушном шаре. Большинство людей сдерживали эмоции, но нередко слышались и крики ужаса, когда при взлете корзину резко качало в сторону.

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Зрители фотографировали огромные сферы, парящие в небе, на телефоны и планшеты.

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К сожалению, снова подул сильный ветер. Обещанное свечение аэростатов под музыку так и не состоялось. Организаторы сообщают, что завтра погода будет более благоприятной для полетов.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этнопарк, фестиваль, Живой воздух
  Рубрика: Общество
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