Вечернее небо над Ыбом осветили "гигантские лампочки"

Посетители фестиваля "Живой воздух", проходящего в Финно-угорском этнопарке, с волнением ждали наступления вечера. Подъем аэростатов и обещанное свечение оказались под угрозой срыва из-за сильного ветра. Но с наступлением сумерек он стих и воздухоплаватели начали готовить свои летательные аппараты к подъему.

Все действие происходило на поляне рядом с этнопарком. Постепенно, шар за шаром, их накачивали горячим воздухом.

В восемь вечера они поднялись в воздух.

Правда, не в свободный полет. Аэростаты сдерживались тросами.

В гондолы начали приглашать счастливых обладателей билетов на подъем в воздушном шаре. Большинство людей сдерживали эмоции, но нередко слышались и крики ужаса, когда при взлете корзину резко качало в сторону.

Зрители фотографировали огромные сферы, парящие в небе, на телефоны и планшеты.

К сожалению, снова подул сильный ветер. Обещанное свечение аэростатов под музыку так и не состоялось. Организаторы сообщают, что завтра погода будет более благоприятной для полетов.