В день празднования 96-летия Коми ухтинцы пошли дальше и заглянули в её столетие
В Ухте 19 августа возле обновлённого Городского дома культуры начали отмечать 96-летие Коми. Однако ухтинцы пошли немного дальше и заявили, что сегодняшними мероприятиями дали старт празднованию столетия региона.
Праздник "Старт даёт Ухта" возле культурного учреждения начался с приветствия национально-культурных автономий Северной Жемчужины и танцевальных коллективов города.
Немного кадров на мониторах об истории и особенностях Коми края и на сцену вышли первые лица городов республики. Главе администрации Сыктывкара Валерию Козлову, главе Усть-Цильмы Алексею Поздееву и главе администрации Сосногорска Виктору Шомесову подарили национальные пояса-обереги.
"Пояс сохранит ухтинское тепло, а на столетие республики все пояса соберутся вместе на большом празднике", - прозвучало со сцены.
Ухтинцев с праздником поздравил Сергей Гапликов, весь день находившийся сегодня в Северной Жемчужине.
Он напомнил, что географически центр Коми находится как раз здесь. Однако последние события и изменения, которые происходят в этом городе, подтверждают желания и стремления ухтинцев стать не только географическим центром республики, но и культурным, промышленным и национальным.
Глава Коми отдельно поприветствовал представителей национальных диаспор.
"Низкий поклон всем, кто хранит традиции, кто сегодня вкладывает свою душу и воспитывает детей в духе национальной истории. Огромные вам слова благодарности за то, что вы делаете в наши непростые времена", - сказал руководитель региона.
Тёплые слова прозвучали также в адрес танцевальных коллективов, создавших сегодня праздник напротив Комсомольской площади.
"Культура имеет огромное значение, и мы не зря начинаем старт празднования столетия Коми с её центра - Ухты. Мы бросили камешек и от него будут расходиться культурные волны по всей нашей большой республике", - сказал глава.
Завтра празднование очередной годовщины государственности Коми продолжится во всех её городах и районах. В Сыктывкаре с утра откроется масштабная Выставка достижений народного хозяйства "Достояние Севера". В церемонии её открытия также примет участие и Сергей Гапликов.
Ярослава Пархачева
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Новости партнеров
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.