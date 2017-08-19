В день празднования 96-летия Коми ухтинцы пошли дальше и заглянули в её столетие

В Ухте 19 августа возле обновлённого Городского дома культуры начали отмечать 96-летие Коми. Однако ухтинцы пошли немного дальше и заявили, что сегодняшними мероприятиями дали старт празднованию столетия региона.

Праздник "Старт даёт Ухта" возле культурного учреждения начался с приветствия национально-культурных автономий Северной Жемчужины и танцевальных коллективов города.

Немного кадров на мониторах об истории и особенностях Коми края и на сцену вышли первые лица городов республики. Главе администрации Сыктывкара Валерию Козлову, главе Усть-Цильмы Алексею Поздееву и главе администрации Сосногорска Виктору Шомесову подарили национальные пояса-обереги.

"Пояс сохранит ухтинское тепло, а на столетие республики все пояса соберутся вместе на большом празднике", - прозвучало со сцены.

Ухтинцев с праздником поздравил Сергей Гапликов, весь день находившийся сегодня в Северной Жемчужине.

Он напомнил, что географически центр Коми находится как раз здесь. Однако последние события и изменения, которые происходят в этом городе, подтверждают желания и стремления ухтинцев стать не только географическим центром республики, но и культурным, промышленным и национальным.

Глава Коми отдельно поприветствовал представителей национальных диаспор.

"Низкий поклон всем, кто хранит традиции, кто сегодня вкладывает свою душу и воспитывает детей в духе национальной истории. Огромные вам слова благодарности за то, что вы делаете в наши непростые времена", - сказал руководитель региона.

Тёплые слова прозвучали также в адрес танцевальных коллективов, создавших сегодня праздник напротив Комсомольской площади.

"Культура имеет огромное значение, и мы не зря начинаем старт празднования столетия Коми с её центра - Ухты. Мы бросили камешек и от него будут расходиться культурные волны по всей нашей большой республике", - сказал глава.

Завтра празднование очередной годовщины государственности Коми продолжится во всех её городах и районах. В Сыктывкаре с утра откроется масштабная Выставка достижений народного хозяйства "Достояние Севера". В церемонии её открытия также примет участие и Сергей Гапликов.