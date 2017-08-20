В Емве продолжается реализация проекта партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда"

В "Комфортную городскую среду" Емвы попали шесть дворовых территорий и три площадки массового скопления людей.

По сообщению администрации района, в число дворов, где проводятся работы, вошли территории прилегающие к домам: Первомайская, д. 32 и ул. Октябрьская д.14 и д.16, Ул. Коммунистическая, д.30, Ул. Первомайская, д 26, Ул. Дзержинского и д. 96, ул. Ленинградская, д.17 и д. 21, Ул. Волгоградская, д. 19, Ул. Дзержинского, д. 118.

Сегодня во всех дворах завершены работы по асфальтированию проездов. Далее во дворах, попавших программу, планируется провести ремонт, установку и замену опор и светильников уличного освещения.

Работы начнутся в конце августа и завершатся к 30 сентября. Помимо этого, во дворах будут установлены новые скамейки и урны. Сейчас управляющие компании, занимающиеся обслуживанием домов, попавших в программу, определяются с цветом скамеек. Уже определены подрядчики и заключены контракты.

В число территорий массового скопления людей вошли проезд между улицами Пионерская (д.14 и д.14а) и Коммунистическая (д. 11), стадион Дома спорта МАУ "ФСК" и площадка на берегу ручья Чижик-Шор (ул. Пушкина около д.8 и д. 12) с условным названием "Поляна невест".

Работы уже завершены на проезде между улицами Пионерской и Коммунистической. Ранее здесь проходила грунтовая дорога. Сейчас она полностью заасфальтирована.

Многих горожан беспокоило то, что вдоль дороги не был сделан тротуар для пешеходов. Однако тротуары там не потребуются, так как проезд закроют для автотранспорта. В администрации Емвы уже подготовлено соответствующее постановление об установке знаков дорожного движения "Движение запрещено". Проезд по дороге разрешат только транспорту, который будет подвозить товар в магазины.

Самые масштабные работы запланированы у ручья Чижик-Шор. Здесь будет организовано новое место отдыха для жителей города, куда также могли бы приезжать и молодожены. На территории у ручья уже произведены работы по расчистке площадке от кустарника и мелколесья, сделана вытарфовка, со стороны ручья укреплена от размыва песчаная насыпь. Впереди - большая работа по укладке дренажа, отсыпке площадки песком и укладке брусчатки. Также планируется полностью заменить тротуарную плитку от улицы Пушкина до мостика через ручей Чижик-Шор.

После этого вокруг площадки установят декоративный забор, скамейки, урны и опоры уличного освещения. Из декоративных элементов сделают большое металлическое сердце высотой более двух метров, металлические деревья и декоративные клумбы. Рядом с поляной невест планируется обустроить автомобильную парковку. Все работы планируется завершить до конца сентября.

На стадионе МАУ "ФСК" установят новый металлический забор вместо покосившегося деревянного и две трибуны для болельщиков. Проезд между улицами Пионерская и Коммунистическая будет асфальтирован, вдоль проезда произведен ремонт и строительство сети освещения.

Напомним, проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Коми в этом году направлено 280 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов (Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва, Жешарт). Емва получила более 13,6 миллиона рублей, из которых 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Дворовые территории, которые не вошли в программу благоустройства в этом году, имеют все шансы попасть в нее в следующем году, так как проект партии "Единая Россия" "Городская среда" будет работать до 2022 года.