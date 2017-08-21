Центр обработки заявок непрерывно принимает обращения от жителей Сыктывкара

В августе в рамках работы системы "Открытый Сыктывкар" в Центр обработки заявок Единой дежурной диспетчерской службы города обратились 25 человек.

По сравнению с предыдущим месяцем обращений граждан стало меньше, сообщает пресс-служба мэрии. Наибольшее число обращений сыктывкарцы направили по вопросам электроснабжения и водоснабжения. Также были получены заявки по водоотведению и иным проблемам ЖКХ.

Всего за август в мэрию было направлено 119 заявок, 94 из которых, вне системы "Открытый Сыктывкар".

Всего за 2017 год было получено и обработано 2036 заявок. Наибольшее число обращений направлено для решения проблем с водоснабжением.

Напоминаем, у сыктывкарцев есть возможность заявить о неисправностях, возникших в квартире, подъезде, доме или прилегающей территории. Каждая заявка обрабатывается системой и направляется в организацию, в полномочия которой входит решение возникшей проблемы. Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону 20-11-20. Отслеживать статус выполнения заявки можно на сайте http://открытый.сыктывкар.рф

Работу по устранению неисправностей контролирует не только заявитель, но и специалисты государственной жилищной инспекции и управления ЖКХ администрации Сыктывкара.

Аналогичная система работает в Воркуте, Усинске, Сосногорске, Ухте, Инте и Печоре.

*** Чтобы подать заявку в службу ЖКХ через интернет, вам нужно:

– зарегистрироваться в системе и получить логин и пароль;

– войти в систему, используя полученные логин и пароль;

– оставить заявку, максимально подробно описав суть проблемы.