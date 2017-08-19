Участники "ТрансУрала" завершили в Инте четырехлетний марафон

19 августа 2017 года, 18:11 | Инта
Фото администрации Инты

Все спортсмены и организаторы Приполярного этапа марафона, а это более 250-ти человек, уже прибыли с базы "Желанное" в Инту. Вместе с последней группой с базы вернулся директор и главный организатор гонки Антон Жиганов.

"Необычные чувства испытываешь, когда понимаешь, что завершилась гонка, которая длилась четыре года, - признался А. Жиганов. - Если говорить о Приполярном этапе, то здесь все было очень хорошо! И трасса, и погода, и природные красоты просто незабываемые. Отлично сработали все, кто помогал нам и на уровне республики, и в Инте. Благодаря совместной большой работе нам удалось, например, организовать связь в горах, где ее никогда не было. Мы увидели, что невозможное становится возможным, когда заинтересованные люди работают совместно".

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По словам директора и главного организатора гонки, Приполярный этап запомнится тем, что до финиша добежали все участники, кроме того, обошлось без травм.

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Установлен рекорд скоростного подъема на гору Народная – 2 часа 32 минуты. Это планка, к покорению которой будут стремиться участники следующего цикла "ТрансУрала".

"Нет даже тени сомнений в том, что новые гонки будут на Южном, Среднем, Северном, Приполярном, а, может, и на Полярном Урале. С такой поддержкой, которая была у нас в Инте, я уверен, у нас все получится!" - заверил А. Жиганов.

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Участники горного марафона в зависимости от расписания движения поездов проведут сегодня в Инте от двух до 12 часов. Как и при заезде, спортсменов сопровождают волонтеры, работа которых организована посменно.

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На территории неработающего детского сада для участников марафона созданы необходимые бытовые условия, есть возможность отдохнуть в ожидании поезда.

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Десятки спортсменов, а также сопровождавшие гонку спасатели и врачи Центра медицины катастроф, пользуясь свободным временем, приехали в центральную часть Инты. Гости побывали в краеведческом музее, посетили главную городскую достопримечательность – музей истории ГУЛАГа, расположенный в водонапорной башне.

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Прощаясь с городом, участники марафона от души поблагодарили интинских волонтеров за радушие и гостеприимность.

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"Именно Приполярный этап по уровню организации стал самым значимым, - отметил Антон Жиганов. - Благодаря этому этапу наш проект получил еще более широкую известность. Хочется еще раз поблагодарить за помощь и руководство Республики Коми, и администрацию города Инта. Мы к вам обязательно вернемся!"

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ультрамарафон, ТрансУрал, отъезд участников, Инта, завершение гонки
  Рубрика: Спорт
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