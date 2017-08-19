Несмотря на сильный ветер, на фестивале "Живой воздух" засветятся аэростаты

Сильный ветер в селе Ыб Сыктывдинского района сорвал полеты воздушных шаров на фестивале "Живой воздух". По требованиям безопасности, он не должен превышать 5 м/с. Здесь он достигал 10 м/с.

На брифинге команды решали, позволяет ли погода поднять аэростаты в воздух. Для начала президент Федерации воздухоплавания Коми Павел Холод запустил в небо черный шарик. Воздухоплаватели смотрели, как, с какой скоростью и куда он полетит.

Импровизированный зонд показал, что ветер слишком сильный и нестабильный, чтобы можно было запускать аэростаты. Поэтому было решено отказаться от полетов.

Тем не менее, самое красочное шоу фестиваля – свечение аэростатов – все же состоится. В семь часов вечера команды снова соберутся на брифинг, чтобы по текущей погоде решить, поднимать ли шары в воздух на 50 метров на привязи или следует ограничиться тем, чтобы включить горелки в аэростатах на земле. В любом случае, иллюминацией огромных воздушных шаров в ритм музыке смогут насладиться все гости Финно-Угорского этнопарка.

По словам П.Холода, на завтра прогноз благоприятный. И программа полетов на воздушных шарах должна состоятся в полном объеме - и утренняя, и вечерняя.

Также на прошедшем брифинге пилотов П.Холоду под аплодисменты коллег вручили орден Александра Невского за победу на фестивале воздухоплавания "Золотое кольцо России".