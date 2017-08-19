Глава Ижемского района приглашает жителей региона на Коми ВДНХ

Уже в это воскресенье в сыктывкарском ТРЦ "Июнь" состоится выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Коми "Достояние Севера".

Ижемский район вновь принимает участие в республиканском мероприятии, которое состоится в стенах торгового центра уже второй раз, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В этом году программа выставки рассчитана на один день и продлится с 10.00 до 19.00. На площадке Ижемского района гости выставки могут приобрести молочную и мясную продукцию от местных производителей, меховые изделия, разнообразные сувениры, уникальные игрушки из дерева, чайную продукцию и многое другое. Творческую атмосферу будут поддерживать артисты фольклорного коллектива "Купарка".

"Мы покажем жителям республики частичку нашей малой родины, - рассказала глава Ижемского района, председатель Совета МР "Ижемский" Татьяна Артеева в преддверии выставки. - Ее культуру и достояние. Все, кто хоть когда-то бывал в Ижемском районе, помнят его уникальную красоту, верность традициям и, конечно, теплое гостеприимство. Поэтому приглашаем всех жителей региона на выставку Коми ВДНХ! Ми виччысям тiянőс гőсьти!"