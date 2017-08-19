Полторы тысячи гостей собрал фестиваль "Живой воздух" за первые часы работы

В Финно-Угорском этнопарке стартовал фестиваль воздухоплавания "Живой воздух". По соображениям безопасности, организаторы приняли решение отметить утренний полет аэростатов - сила ветра превышала допустимые нормы. Вся остальная программа фестиваля, приуроченного к 96-летию республики, идет по плану.

Зрители, коих по состоянию на 15 часов собралось уже полторы тысячи, посмотрели шоу музея Эйнштейна. В эти минуты проходят гонки на радиоуправляемых автомобилях, мастер-классы, ярмарка, планткроссинг, контактный зоопарк, проект "Карта легенд РК", экскурсии в первый в мире Музей искусства нефти, выставка работ Галины Кулаевой, акробатика на батуте, веревочный парк, лучно-арбалетный тир.

Для маленьких гостей открыта детская комната и предложена интерактивная программа.

Особенно повезло тем, кто приехал на фестиваль с воздушными змеями. Ветреная погода позволяет хорошо ими управлять. Что же касается возможности вечерних полетов аэростатов, этот вопрос будет решаться на брифинге команд воздухоплавателей в ближайшие минуты.