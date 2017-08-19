Полторы тысячи гостей собрал фестиваль "Живой воздух" за первые часы работы

19 августа 2017 года, 16:38 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

В Финно-Угорском этнопарке стартовал фестиваль воздухоплавания "Живой воздух". По соображениям безопасности, организаторы приняли решение отметить утренний полет аэростатов - сила ветра превышала допустимые нормы. Вся остальная программа фестиваля, приуроченного к 96-летию республики, идет по плану.

Зрители, коих по состоянию на 15 часов собралось уже полторы тысячи, посмотрели шоу музея Эйнштейна. В эти минуты проходят гонки на радиоуправляемых автомобилях, мастер-классы, ярмарка, планткроссинг, контактный зоопарк, проект "Карта легенд РК", экскурсии в первый в мире Музей искусства нефти, выставка работ Галины Кулаевой, акробатика на батуте, веревочный парк, лучно-арбалетный тир.

Для маленьких гостей открыта детская комната и предложена интерактивная программа.

DSC_0010.jpg

Особенно повезло тем, кто приехал на фестиваль с воздушными змеями. Ветреная погода позволяет хорошо ими управлять. Что же касается возможности вечерних полетов аэростатов, этот вопрос будет решаться на брифинге команд воздухоплавателей в ближайшие минуты.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этнопарк, фестиваль, Живой воздух
  Рубрика: Общество
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:18 19.08.2017
В Сыктывкаре открылась масштабная ярмарка к 96-летию Республики Коми
09:53 19.08.2017
В честь 96-летия Коми в Ухте развернулись интерактивные праздничные площадки
09:51 19.08.2017
В Ухте увековечили в скульптуре образы романтиков, осваивающих Север


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны
Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео