В Сыктывкаре стартовала Коми ВДНХ

20 августа 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре в эти минуты на площадке торгового центра "Июнь" начинается Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера", приуроченная к празднованию 96-летия образования Республики Коми.

Около ста предприятий и организаций республики представили на выставке свою продукцию, товары, услуги и достижения. Среди участников Коми ВДНХ - крупные компании нефтегазового комплекса региона - АО "Транснефть – Север", ООО "Лукойл-Коми", ООО "Тимано-Печорская Газовая Компания", а также представители лесопромышленного кластера - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", ООО "Лузалес" и другие.

В полной мере будет представлен агропромышленный комплекс республики. Дегустация продукции местных производителей позволит посетителям оценить ее главные преимущества: натуральность и экологичность.

Помимо предприятий свою историю, уникальность и самобытность, промышленный и инвестиционный потенциал представили все 20 муниципалитетов республики.

Для гостей экспозиций муниципалитетов подготовили дегустации, мастер-классы по традиционным для территории ремеслам, интерактивные мероприятия, интересные фотозоны. Княжпогостский район Коми презентует особые условия ведения бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития "Емва".

Самобытность республики представлена работами ремесленников. Желающие могут приобрести изделия с коми орнаментами, кожаные изделия ручной работы, мебель и предметы интерьера из дерева.

Особое внимание на выставке будет уделено главному достоянию и потенциалу Севера – детям. Образовательные организации республики, учреждения социальной защиты подготовили более 30 мастер-классов для детей и молодежи.

Интересное деловое мероприятие запланировано и для представителей бизнеса – тренинг "Как повысить привлекательность товаров и услуг компании при помощи современных PR-инструментов". Организатором тренинга выступит партнер Выставки – ПАО "Сбербанк". Мероприятие пройдет в формате Sbertalks с участием московских тренеров и спикеров.

В рамках выставки развернется и региональная площадка второго Всероссийского фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче".

Для гостей выставки подготовлена также культурная программа, включающая выступления фольклорных танцевальных и вокальных коллективов республики, дефиле национальных костюмов, спортивные флеш-мобы.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Коми ВДНХ
  Рубрика: Экономика
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