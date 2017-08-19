Православные Коми отмечают Яблочный Спас

19 августа 2017 года, 16:24 |
http://www.pokrov-monastir.ru

Яблочный Спас, или первые осенины отмечают жители Коми 19 августа. У православных он приходится на праздник Преображением Господня.

История православного праздника восходит к третьему год проповеди Иисуса Христа. Тогда Христос с ближайшими учениками поднялся помолиться на гору Фавор. Там во время молитвы он "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". При этом явились два пророка: Моисей и Илия и прозвучал из облака голос Бога: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение! Его слушайте!"

Славяне в этот день освящали в церкви плоды, мед, хлебные колосья. В день Яблочного Спаса запекали яблоки, пекли пироги, блины с яблоками, грибами и ягодами. Во всех храмах и приходах Коми сегодня прошли праздничная Божественная литургия, по окончании которой прихожане освятили принесенные плоды - не только яблоки и другие фрукты, но и то, что выросло на собственных приусадебных участках.

С праздником связано множество примет. Считается, что погода на Спас показывает погоду в январе и на Покров. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас, Преображение, праздник
  Рубрика: Общество
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