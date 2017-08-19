До 31 августа в Ухте закончится ремонт дорог
Глава Коми осмотрел отремонтированные в Ухте дороги, проезды и дворы многоквартирных домов. в центре города.
На ремонт уличной дорожной сети в этом году потрачено 149 миллионов рублей. Из них 109 млн. - из республиканской казны, 20 - из муниципальной, еще столько же - средства гранта главы Коми.
В рамках предусмотренных работ отремонтировано асфальтовое покрытие на проспекте Ленина, проспекте Космонавтов, улицах Октябрьская, Чибьюская, Мира, а также Советская, Нефтяников и Белгородская в Яреге.
Кроме того, в Ухте отремонтировано 64 двора. Как пояснил Сергею Гапликову руководитель администрации Ухты Магомед Османов, дороги будут отремонтированы в срок - к 31 августа.
Ремонт дворов будет завершаться точечно в течение сентября.
Ярослава Пархачева
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