В воркутинском поселке Северном продолжают гореть заброшенные дома
Пожар в двухэтажном заброшенном доме в поселке Сверном произошел 18 августа.
Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в социальных сетях. Доб был объят открытым пламенем.
Как пояснили "Комиинформу" в МЧС республики, пожар, по всей вероятности, произошел из-за воспламенения мусора, накопившегося внутри помещения. Происшествие является неучтенным, так как дом списан с баланса, ущерб никому не причинен.
Воркутинцы сообщают, что пожары в Северном - частое явление. При этом пожарным приходится тратить массу сил, времени и средств на бесхозные здания, которые, с большой долей вероятности, поджигают.
Юлия Николаева
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