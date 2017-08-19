В воркутинском поселке Северном продолжают гореть заброшенные дома

19 августа 2017 года, 14:57 | Воркута

Пожар в двухэтажном заброшенном доме в поселке Сверном произошел 18 августа.

Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в социальных сетях. Доб был объят открытым пламенем.

Как пояснили "Комиинформу" в МЧС республики, пожар, по всей вероятности, произошел из-за воспламенения мусора, накопившегося внутри помещения. Происшествие является неучтенным, так как дом списан с баланса, ущерб никому не причинен.

Воркутинцы сообщают, что пожары в Северном - частое явление. При этом пожарным приходится тратить массу сил, времени и средств на бесхозные здания, которые, с большой долей вероятности, поджигают.

Юлия Николаева

  Рубрика: Происшествия
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