Сергей Гапликов проверил, как освоен грант главы на обновление Дворца культуры в Ухте.

Глава Коми вместе с официальной делегацией из столицы Коми прошёлся по обновлённому ГДК: всем его этажам, осмотрев попутно большой актовый зал, костюмерные, гримёрные, фойе. Проведённые работы оставили у гостей хорошее впечатление. Сергей Гапликов отметил высокий уровень ремонта.

"Пробежались за три минуты, а работали два года", - заметил гендиректор "Газпром Трансгаз Ухта" Александр Гайворонский. В свою очередь, глава администрации Ухты Магомед Османов, поблагодарив за вклад в работу газовиков, отметил, что дальнейшее благоустройство вокруг культурного учреждения и асфальтирование - в ведении города.

Ухта в 2017 году стала победителем в конкурсе на грант главы Коми на подготовку к празднованию Дня республики. Его сумма составила 40 000 000 рублей.

На средства гранта в Городской Дворец культуры приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием, отремонтирован кулуар второго этажа здания Дворца культуры и проведен капитальный ремонт с полной заменой покрытия стилобата.

Завершен капитальный ремонт кровли Городского дворца культуры. За счет средств муниципалитета проводились работа по ремонту кровли.

В рамках социального партнерства силами ООО "Газпром трансгаз Ухта" проводились капитальные работы по ремонту фасада и внутренних помещений Дворца культуры: фойе 1,2,3 этажа здания, лестничные проемы 1-3 этажей, проведен косметический ремонт концертного зала с реконструкцией оркестровой ямы, полная замена гардеробного оборудования, облицовка фасада здания.