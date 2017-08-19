В честь 96-летия Коми в Ухте развернулись интерактивные праздничные площадки

19 августа 2017 года, 15:20 | Ухта
Фото Ярославы Пархачёвой

В честь 96-летия Коми на Комсомольской площади в Ухте развернулись интерактивные праздничные площадки. По ним сегодня, 19 августа, прошелся и глава региона Сергей Гапликов.

На площадке "Шатер дружбы" под одной крышей разместилась выставка национально-культурных автономий города, на которой представлены изделия в национальном стиле, предметы национального обихода, художественные работы и литература. Представлена также национальная кухня.

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Под шатром представлены национально-культурные автономии татар и башкир Ухты "Бердэмлек", Ухтинского отделения национально-культурной автономии "Украина", национально-культурная автономия поляков "Полония", Ухтинское общество российских немцев "FREIHEIT", Ухтинское отделение национально-культурной автономии "Беларусь", Ухтинское представительство МОД "Коми войтыр", Ухтинское отделение национально-культурной автономии грузин "Руставели", региональная общественная организация "Азербайджанская община", Ухтинская общественная организация "Диаспора Дагестан", местная общественная организация НКА армян Ухты, Ухтинское представительство Межрегионального общественного движения "Русь Печорская", Ордена преподобного Святого Сергия Радонежского станица "Ухтинская".

Гостеприимные хозяева палаток предложили гостям отведать национальных лакомств.

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На площадке "Народное творчество" оформлен коми двор: лавки, стол с самоваром, изгородь с ткаными дорожками. Проводятся мастер-классы от мастерицы Анны Зубехиной, здесь же работает мастерица на ткацком станке Дина Ивановна Уляшова. Проводятся коми игры и конкурсы.

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"Кузница". Здесь работает кузнечный мастер Михаил Сосин. Посетителям предлагается выковать медальон с эмблемой праздника.

На выставке мастеров декоративно-прикладного искусств представлены изделия ухтинских мастеров.

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В центре Комсомольской площади на мольбертах развернута "Арт-галерея" - выставка, на которой представлено 30 новых работ ухтинских художников. Здесь же представлены "Живые скульптуры".

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На "детской площадке" организованы активные игры и конкурсы для детей.

"БиблиоОстров" - это летний читальный зал, выставка детского рисунка, книжные экспозиции по истории Коми и Ухты. Здесь же аботают зоны: "Кроссворды", "Собери пазлы", "Загадки и поговорки", "Быстрое чтение", "Свободный микрофон".

На выставке Центра юных техников представлено прикладное творчество детей, проводятся мастер-классы "Рисование песком".

На "Спортивной площадке каждый желающий может сдать комплекс ГТО по видам спорта.

На проспекте Ленина с 14 часов в сквере у Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, работает площадка "Патриот". Ее также посетил глава Коми.

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В секторе туризма - туристическая палатка, туристическое оснащение, предлагается участвовать в вязании узлов, выполнении отдельных элементов. сектор "Юнармия" - члены военно-патриотического клуба "Пересвет" проводят соревнования по сборке автомата, выставлены муляжи оружия.

В секторе Российского движения школьников оформлен стенд с фотоматериалами, а также проводится викторина об истории города.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Ухта, праздник
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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