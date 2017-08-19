Сбитый на эжвинской трассе молодой человек скончался
19 августа 2017 года, 11:35 | Сыктывкар
Пострадавший 11 августа в ДТП сыктывкарец скончался в больнице 18 августа около 17.00.
Мужчине было всего 29 лет, ночью его сбил Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе.
Напомним, ДТП произошло в 22:10. На восьмом километре автодороги Сыктывкар - Эжва водитель Peugeot 1972-го года рождения сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Автомобиль ехал со стороны Эжвы к городу.
Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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