Сбитый на эжвинской трассе молодой человек скончался

Пострадавший 11 августа в ДТП сыктывкарец скончался в больнице 18 августа около 17.00.

Мужчине было всего 29 лет, ночью его сбил Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе.

Напомним, ДТП произошло в 22:10. На восьмом километре автодороги Сыктывкар - Эжва водитель Peugeot 1972-го года рождения сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Автомобиль ехал со стороны Эжвы к городу.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма.