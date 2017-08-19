От столкновения с лосем в Прилузье погиб водитель ВАЗа

В Прилузском районе произошло смертельное ДТП. Виновником аварии стал лось.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 18 августа в 22:35 на 16-м км автодороги Объячево-Векшор справа по ходу движения на дорогу внезапно вышел крупный лось. Животное намеревалось перейти дорогу.

В это время со стороны Читаево к Объячево двигался ВАЗ-2112 под управлением водителя 1982 года рождения. Произошло столкновение.

И водитель, и лось погибли на месте.

Пострадал и пассажир ВАЗа. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лба, множественные ссадины обеих кистей.

Известно, что погибший водитель мог осуществлять услуги такси. В течение года он одиннадцать раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, среди которых пренебрежение ремнем безопасности, отсутствие страховки, превышение скорости, езда без документов. Выписано направлениена посмертное освидетельствование.

Обстоятельства ДТП выясняются.