Роль и место Арктики в развитии цивилизации имеют огромное значение - Сергей Гапликов

Глава Коми открыл пленарное заседание первого дня ll Международного Арктического туристского форума в Воркуте. Напомним, сегодня он проходил в столице Заполярья и продолжится завтра на нескольких площадках - во Дворце культуры шахтеров, на крупнейшем градообразующем металлургическом предприятии "Воркутауголь", в Воркутинском горно-экономическом колледже и Воркутинском музейно-выставочном центре.

Пленарное заседание начали с исторических кадров о городе крайнего Севера России, которые постепенно перетекли в наше время. Участникам форума из других субъектов и стран с помощью небольшого видеоролика рассказали наиболее интересные факты о необычном северном городе.

Зимой температура здесь может опускаться до -52 градусов. В таких суровых климатических условиях сегодня живут более 60-ти тысяч человек. Территорию издавна населяли ненцы и коми, традиционно занимавшиеся оленеводством. В переводе с ненецкого Воркута означает "медвежий угол". Первые поселенцы появились здесь в начале 1930-х, когда экспедиция учёного Георгия Чернова нашла в реке залежи каменного угля.

Несмотря на то, что Воркута - город сложной и трагической судьбы, известный как столица ГУЛАГа, сегодня это современный развивающийся промышленный город. Здесь работают пять шахт, находятся значимые объекты энергетического комплекса, ведётся строительство магистрального газопровода Бованенково-Ухта, который обеспечит транспортировку "голубого топлива" с Ямала.

Здесь было решено провести стратегически важный для республики и страны форум на тему освоения и развития арктической зоны. Событие выпало на Дни празднования государственности Коми.

Открывая вечернее пленарное заседание, глава Коми, в первую очередь, рассказал о том, что сегодня имел возможность вместе с официальной делегацией правительства республики впечатлиться пейзажами тундры. Сам форум он назвал уникальным знаковым событием, которое все шире открывает возможности республики и арктической зоны. Воркута и Арктика становятся известнее не только в стране, но и за её пределами.

Перед тем, как выйти на сцену, Сергей Гапликов, по его словам, сидел и смотрел на надпись, которая "нависает" многие десятилетия над сценой Дома культуры шахтеров - "Искусство принадлежит народу!".

"Я бы её сейчас перефразировал по-другому. Арктика принадлежит народу", - сказал он, чем вызвал в зале бурные аплодисменты.





Руководитель региона отметил, что в перспективе на Арктику - масса планов, которые из Коми пытаются вынести на федеральный уровень, доказав их состоятельность, перспективность и стратегичность.

"Наша история, предназначение и вообще - роль и место Арктики в будущем развитии цивилизации - имеют огромное значение, - сказал глава. - Наши предки тысячелетиями хранили эту землю, бережно относились к этим территориям, не взирая на такие суровые условия старались создать делать гостеприимную среду. И мы должны относиться к ней бережно, учитывая, что Арктика - очень хрупкая экосистема, не взирая на всю её суровость".

Деятельность человека в этой среде требует особых экологических стандартов, напомнил глава Коми. И сегодня слово "Арктика" наполнено глубоким смыслом. Это жемчужина, которой владеют жители Коми и которую должны сохранить для будущих поколений.

"Мы сегодня общались с людьми разного возраста. И никто не сказал, что здесь плохо, что отсюда хотят уехать. Люди говорили, что любят этого город и хотят в этом городе жить", - подчеркнул Сергей Гапликов.

Основной темой сегодняшнего пленарного заседания стал туризм как инструмент развития территории в Арктической зоне. Завтра, 19 августа, участники форума посетят уникальный объект туристского показа - ущелье Сапсан.