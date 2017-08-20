ЦИТ призывает жителей Коми не выкладывать персональные данные в соцсетях

20 августа 2017 года, 9:28 |
Фото из архива "Комиинформа"

Центр информационных технологий напоминает жителям республики, использующим социальные сети, не выкладывать на всеобщее обозрение свои и тем более чужие персональные данные в виде фотографий паспортов и других документов во избежание их кражи и использования в мошеннических целях злоумышленниками, сообщает пресс-служба ЦИТ.

Как сообщил начальник отдела технических методов и средств защиты информации управления по безопасности ГАУ РК "ЦИТ" Денис Рычков, для цифрового мира постоянно действует правило Миранды: "Все, что вы указали о себе в социальной сети, блоге, форуме, чате или любом общедоступном сервисе, будет храниться там вечно и всегда может быть использовано против вас".

"Что человек может потерять, выставляя свою жизнь на всеобщее интернет-обозрение? Во-первых, деньги, поскольку данными его паспорта, номера телефона и пр. аферисты могут воспользоваться, оформив незаконный кредит и совершив иные финансовые операции. Во-вторых – работу, поскольку все большее количество руководителей предприятий и организаций отслеживает поведение своих подчиненных в "мировой паутине". Фотоотчет или видеозаписи с бурных вечеринок и т.п могут послужить поводом для обвинений в нарушении корпоративной этики. В-третьих, и это самое важное, - репутацию. Ее, в отличие от денег и работы, восстановишь сложно. На это могут уйти годы и даже десятилетия только лишь из-за минутной слабости ради порыва тщеславия", - высказался Денис Рычков.

Главные ошибки владельцев аккаунтов заключаются в их беспечном восприятии роли и посещаемости социальных сетей.

"Особое внимание рекомендую обращать не только на опасность размещения персональных данных в виде фотографий паспортов и прочего (не только своих, но и чужих), но также на иные документы, по которым можно без труда вычислить ваш домашний адрес, место работы, график жизни и другие факторы, привлекательные для преступников разного спектра: от простых виртуальных мошенников до наемных убийц", - добавил собеседник агентства.

Про человека можно выяснить очень многое даже по снимку билета на проезд, кадров из часто посещаемых кафе, спортзалов, любимых мест уличных прогулок и пр.

"Любой пост в соцсетях уже через пару часов становится достоянием всего Рунета. Поэтому не стоит успокаивать себя вопросом: "Да кому я нужен?". Поверьте, вы очень нужны – охотникам за легкой наживой и недоброжелателям, настроенным дискредитировать вас и ваше реноме", - резюмировал Денис Рычков.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.

Комиинформ

  Ключевые слова: соцсети, данные
  Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:07 18.08.2017
Коми в числе 45 регионов обеспечила заказ населением охотбилетов в электронной форме
17:43 18.08.2017
Судебные приставы Сыктывкара с помощью приложения "Мобильный розыск" нашли должника
17:31 18.08.2017
В Княжпогостком районе за совершение мошенничества осуждена стоматолог-ортопед


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны
Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео