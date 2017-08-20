ЦИТ призывает жителей Коми не выкладывать персональные данные в соцсетях

Центр информационных технологий напоминает жителям республики, использующим социальные сети, не выкладывать на всеобщее обозрение свои и тем более чужие персональные данные в виде фотографий паспортов и других документов во избежание их кражи и использования в мошеннических целях злоумышленниками, сообщает пресс-служба ЦИТ.

Как сообщил начальник отдела технических методов и средств защиты информации управления по безопасности ГАУ РК "ЦИТ" Денис Рычков, для цифрового мира постоянно действует правило Миранды: "Все, что вы указали о себе в социальной сети, блоге, форуме, чате или любом общедоступном сервисе, будет храниться там вечно и всегда может быть использовано против вас".

"Что человек может потерять, выставляя свою жизнь на всеобщее интернет-обозрение? Во-первых, деньги, поскольку данными его паспорта, номера телефона и пр. аферисты могут воспользоваться, оформив незаконный кредит и совершив иные финансовые операции. Во-вторых – работу, поскольку все большее количество руководителей предприятий и организаций отслеживает поведение своих подчиненных в "мировой паутине". Фотоотчет или видеозаписи с бурных вечеринок и т.п могут послужить поводом для обвинений в нарушении корпоративной этики. В-третьих, и это самое важное, - репутацию. Ее, в отличие от денег и работы, восстановишь сложно. На это могут уйти годы и даже десятилетия только лишь из-за минутной слабости ради порыва тщеславия", - высказался Денис Рычков.

Главные ошибки владельцев аккаунтов заключаются в их беспечном восприятии роли и посещаемости социальных сетей.

"Особое внимание рекомендую обращать не только на опасность размещения персональных данных в виде фотографий паспортов и прочего (не только своих, но и чужих), но также на иные документы, по которым можно без труда вычислить ваш домашний адрес, место работы, график жизни и другие факторы, привлекательные для преступников разного спектра: от простых виртуальных мошенников до наемных убийц", - добавил собеседник агентства.

Про человека можно выяснить очень многое даже по снимку билета на проезд, кадров из часто посещаемых кафе, спортзалов, любимых мест уличных прогулок и пр.

"Любой пост в соцсетях уже через пару часов становится достоянием всего Рунета. Поэтому не стоит успокаивать себя вопросом: "Да кому я нужен?". Поверьте, вы очень нужны – охотникам за легкой наживой и недоброжелателям, настроенным дискредитировать вас и ваше реноме", - резюмировал Денис Рычков.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.