Коми в числе 45 регионов обеспечила заказ населением охотбилетов в электронной форме

19 августа 2017 года, 19:44 |
Фото из архива "Комиинформа"

Республика Коми внесена Минсвязью России в список регионов, своевременно обеспечивших возможность заказа населением охотничьего билета посредством портала госуслуг.

На сегодня на территории страны в 45 регионах, среди которых Республика Коми, организовано оказание гражданам услуги по заказу охотбилета в интерактивной форме – в виде электронного заявления на gosuslugi.ru.

"Чтобы получить охотбилет единого федерального образца, необходимо заполнить заявление в электронном виде, дождаться результатов его проверки, после чего забрать охотбилет лично", - напоминает Минсвязи РФ.

Период ожидания заявителями получения охотбилета (бесплатно) со дня регистрации заявления на портале – всего 5 дней. Помимо временного преимущества оказания госуслуги использование для ее заказа портала актуально и ввиду того, что документы можно подать в любое время суток, не выходя из дома или с работы, с любого устройства с выходом в интернет.

"На территории Республики Коми эта госуслуга в текущем году набирает популярность, в особенности среди сельского населения из отдаленных и труднодоступных поселений", - сообщили в ГАУ РК "ЦИТ".

Для получения этой госуслуги гражданам необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись в любом из центров обслуживания. Например, в офисах "Мои документы" (МФЦ), которые действуют в каждом городе и районе. В Сыктывкаре к услугам населения и центр информационных технологий (ул. Интернациональная, 108а), сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.

Комиинформ

  Ключевые слова: охота, госуслуги
  Рубрика: Общество
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