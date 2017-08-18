Разводить костры на дачах и в лесу жители Коми смогут по-прежнему

Сегодня вступает в силу Постановление правительства Республики Коми "Об отмене особого противопожарного режима".

Напомним, особый противопожарный режим был введен на территории республики 24 мая, в отдельных муниципалитетах - с 14 июля, в связи с установившейся жаркой погодой.

В условиях жаркого лета оперативная обстановка с лесными пожарами складывалась сложная. В связи с этим жителей региона просили проявлять бдительность, строго соблюдать правила пожарной безопасности, постараться в эти жаркие дни избегать посещения лесов.

Постановление об отмене особого режима вступает в силу со дня его принятия 18 августа.



Напомним, в пятницу очередной атлантический циклон, траектория которого проходит через о. Новая Земля на восток, испортит погоду: умеренные дожди, местами с грозами, пройдут на севере, небольшие — на юге. В субботу везде по республике пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, в воскресенье — в восточных районах.

Температура воздуха по территории будет отличаться. В пределах обычных значений ожидается в Заполярье, там по ночам прогнозируется от 1С до .6С, днем в пределах 10...15С. На основной территории температурный фон ожидается выше обычного от 6С на крайнем юге до 4С — на севере.

В ночные часы температура воздуха будет составлять 8...15С, днем 17...22С. На юго-западе в воскресенье 23...26С.