Разводить костры на дачах и в лесу жители Коми смогут по-прежнему

18 августа 2017 года, 20:08 |
Фото из архива "Комиинформа"

Сегодня вступает в силу Постановление правительства Республики Коми "Об отмене особого противопожарного режима".

Напомним, особый противопожарный режим был введен на территории республики 24 мая, в отдельных муниципалитетах - с 14 июля, в связи с установившейся жаркой погодой.

В условиях жаркого лета оперативная обстановка с лесными пожарами складывалась сложная. В связи с этим жителей региона просили проявлять бдительность, строго соблюдать правила пожарной безопасности, постараться в эти жаркие дни избегать посещения лесов.

Постановление об отмене особого режима вступает в силу со дня его принятия 18 августа.

Напомним, в пятницу очередной атлантический циклон, траектория которого проходит через о. Новая Земля на восток, испортит погоду: умеренные дожди, местами с грозами, пройдут на севере, небольшие — на юге. В субботу везде по республике пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, в воскресенье — в восточных районах.

Температура воздуха по территории будет отличаться. В пределах обычных значений ожидается в Заполярье, там по ночам прогнозируется от 1С до .6С, днем в пределах 10...15С. На основной территории температурный фон ожидается выше обычного от 6С на крайнем юге до 4С — на севере.

В ночные часы температура воздуха будет составлять 8...15С, днем 17...22С. На юго-западе в воскресенье 23...26С.

Ольга Полина

  Ключевые слова: противопожарный режим
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:01 17.08.2017
Коми вошла в первую десятку российских регионов, где региональная Система-112 введена в постоянную эксплуатацию
10:01 17.08.2017
Чек-листы помогут бизнесменам Коми пройти проверку МЧС
16:45 16.08.2017
Предприниматели и инспекторы МЧС Коми сделали шаг к дружбе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео