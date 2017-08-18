Сергей Гапликов: "Подход "сказано - сделано" должен быть принципом жизни и работы". Такую позицию выразил глава Республики Коми по итогам осмотра новых благоустроенных дворовых площадок в Воркуте. Во время рабочей поездки в Заполярье на Международный Форум, посвящённой новым возможностям развития Арктики, Сергей Гапликов посетил дворы, приведённые в порядок в рамках реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", стартовавший в России в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.

В рамках проекта в Воркуте в 2017 году будут благоустроены 11 объектов - Парк пионеров и 10 дворовых территорий, объединяющие 24 многоквартирных дома. Средства на эти цели выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы по благоустройству - асфальтированию проезжей части, установке дополнительного освещения, озеленению, установке скамеек и урн, покраске фасадов зданий - предполагается завершить к 1 октября, сообщает пресс-служба главы РК.

"Вокруг нас, порой, слишком много серости и яркие, светлые дворы, детские площадки, ухоженные скверы, - то что люди видят каждый день, не просто поднимают настроение, а делают жизнь лучше и мотивируют дальше стремиться к этому", - оценил итог выполненных работ глава республики, особо подчеркнув, что благоустройство проводится на основании инициатив граждан. - Когда люди видят, что обещания выполняются, становятся реальностью - лучше этого ничего не надо. Такой подход "сказано - сделано" должен быть принципом жизни и работы.

В целом в рамках муниципальных программ по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Республике Коми в 2017 году планируется благоустроить дворовые и общественные территории в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Емве, Жешарте:

- в Емве: 3 общественные территории, 10 дворовых территорий;

- в Жешарте: 5 общественных территорий, 18 дворовых территорий;

- в Сыктывкаре: 10 общественных территорий, 52 дворовых территорий;

- в Инте: 1 общественную территорию, 6 дворовых территорий;

- в Воркуте: 1 общественную территорию, 10 дворовых территорий.

В 2017 году из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования Сыктывкара, Воркуты, Инты, Емвы и Жешарта выделено порядка 280 миллионов рублей. Помимо этого, более 15 миллионов рублей выделено на благоустройство городского парка в Воркуте.