Журналистов Коми приглашают принять участие в конкурсе "СМИротворец"

Журналисты из Республики Коми могут до 10 октября могут принять участие в престижном всероссийском конкурсе.

Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. В 2017 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики. Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ.

Жюри конкурса формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных автономий, национальных общественных объединений, профессиональных журналистских объединений, СМИ, ученых-этнологов.

Предназначение конкурса — поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

Кроме того, конкурс способствует привлечению нового поколения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики в медиапространстве.

Заявки на участие в IX Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2017" принимаются до 10 октября 2017 года.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести номинациях:

"Телевидение"

"Радио"

"Пресса"

"Интернет"

"Детские и молодежные СМИ"

"Этнотуризм"

В целях привлечения нового поколения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики в медиа-пространстве впервые вводится специальная номинация "Поколение мультимедиа", в которой будут рассмотрены работы студентов профильных факультетов вузов.

На конкурс могут быть представлены материалы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.

Жюри конкурса будет сформировано отдельно для федеральных/региональных и локальных/этнических СМИ. Традиционно в его состав входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и ученые-этнологи. Задача экспертов – выделить самые актуальные и профессиональные работы в столь тонкой и порой взрывоопасной теме, как межнациональные отношения.

В рамках конкурса "СМИротворец-2017" пройдут окружные этапы. Лучших журналистов Южного федерального округа назовут 15 сентября в столице Республики Калмыкия – Элисте. В первой декаде октября состоятся финалы окружных этапов: по Уральскому федеральному округу – в Ханты-Мансийске, по Сибирскому федеральному округу – в Красноярске. Работы, получившие первые места в номинациях окружных этапов, будут включены в шорт-лист общероссийского конкурса. Имена лучших журналистов России, освещающих тематику межнациональных отношений, назовут в Москве 28 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно здесь http://concours.nazaccent.ru/2017/. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 978-02-89

Материалы следует направлять на электронный адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская д.7, а\я 92 "Гильдия межэтнической журналистики", "СМИротворец-2017".