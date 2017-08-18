В День республики в Сыктывкаре наградят победителей и призеров конкурса идей оформления набережной в Кировском парке

18 августа 2017 года, 21:09 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"


В День республики в Сыктывкаре наградят победителей и призеров конкурса идей оформления набережной в Кировском парке

Церемония награждения с участием мэра города Валерия Козлова состоится 22 августа в 16:00 городской картинной галерее "Пейзажи Севера" (ул.Коммунистическая, 34).

Каждому гостю будет представлена возможность познакомиться с 50 работами, представленными на конкурсе и пообщаться с их авторами.

Победители в рамках церемонии получат обещанные призы: телевизор, велосипед, планшет и смартфон в соответствии с номинацией. Участники также не уйдут с пустыми руками, получив дипломы из рук мэра города.

Посмотреть поступившие на конкурс работы можно будет вплоть до 25 августа. Вход на церемонию награждения и саму выставку свободный, сообщает пресс-служба мэрии.

*** Конкурс идей оформления набережной в районе Кировского парка среди всех желающих проводился мэрией Сыктывкара с 20 июня по 1 августа. Всего на конкурс поступило 50 работ, победителями были признаны 4 работы в разных возрастных категориях. В настоящий момент мэрия города проводит второй конкурс – уже среди профессионалов – на разработку архитектурной концепции набережной.

Комиинформ

  Ключевые слова: конкурс, набережная
  Рубрика: Общество
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