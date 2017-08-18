При подготовке кадров для развития Арктики бережное отношение к ее экосистеме останется в приоритете

Подготовка кадров для освоения и развития Арктики, в том числе и экологической направленности, остается стратегической задачей. Сегодня ряд специализированных организаций занимаются этими вопросами, с ними республика активносотрудничает и будет продолжать взаимодействовать. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Комиинформа" на круглом столе с журналистами Коми и СЗФО на Арктическом форуме заявил глава республики Сергей Гапликов.

Коми сегодня взаимодействует с Северным Арктическим федеральным университетом, в УГТУ и СыктГУ имени Питирима Сорокина готовятся соответствующие кадры и действуют соответствующие программы.

"Сегодня наибольшее количество специалистов по добыче и транспортировке отдельных ценных ресурсов находятся именно в арктической зоне. Все, что касается бережного к ней и ее экосистеме отношения, условий использования "зеленых" технологий - в приоритете подготовки специалистов", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, сегодня ведется активное взаимодействие с Московским государственным институтом международных отношений, где так же есть целое международное экологическое направление,занимающееся подготовкой необходимых специалистов.

"В МГИМО открылся арктический факультет. С ними мы ведем сотрудничество. Тем приятнее, что мы в тренде", - сказал глава Коми.

Учитывая, что Арктика - объект международного взаимодействия, лучшие специалисты, выпустившиеся из названных учебных заведений, будут привлекаться и для работы в Коми.

"Для них важно попасть сюда, может быть, поначалу с романтической точки зрения. Но потом уже, приезжая сюда, они должны видеть довольно современную инфраструктуру и получать возможность социального устройства. На эти темы мы тоже думаем. Понятно, что это будет не завтра, это 5-10-летние планы", - уточнил руководитель региона.

Тем не менее, кадры, которые будут здесь работать, должны обладать только очень глубокими познаниями в вопросах защиты экологии. В качестве примера работы, такой, какой она должна быть, Сергей Гапликов напомнил о модели деятельности "Газпрома" на территориях тундры. Компания к своей работе активно подключает экспертов и науку, что дает только качественный эффект.

Кроме того, здесь, в арктической зоне, безусловно, важно строительство портов, отметил он. Все проекты в этом направлении, несомненно, будут проходить жесткую экологическую экспертизу на международном уровне.