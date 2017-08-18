При подготовке кадров для развития Арктики бережное отношение к ее экосистеме останется в приоритете

18 августа 2017 года, 17:59 | Воркута
Фото Ярославы Пархачёвой

Подготовка кадров для освоения и развития Арктики, в том числе и экологической направленности, остается стратегической задачей. Сегодня ряд специализированных организаций занимаются этими вопросами, с ними республика активносотрудничает и будет продолжать взаимодействовать. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Комиинформа" на круглом столе с журналистами Коми и СЗФО на Арктическом форуме заявил глава республики Сергей Гапликов.

Коми сегодня взаимодействует с Северным Арктическим федеральным университетом, в УГТУ и СыктГУ имени Питирима Сорокина готовятся соответствующие кадры и действуют соответствующие программы.

4.jpg

"Сегодня наибольшее количество специалистов по добыче и транспортировке отдельных ценных ресурсов находятся именно в арктической зоне. Все, что касается бережного к ней и ее экосистеме отношения, условий использования "зеленых" технологий - в приоритете подготовки специалистов", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, сегодня ведется активное взаимодействие с Московским государственным институтом международных отношений, где так же есть целое международное экологическое направление,занимающееся подготовкой необходимых специалистов.

"В МГИМО открылся арктический факультет. С ними мы ведем сотрудничество. Тем приятнее, что мы в тренде", - сказал глава Коми.

Учитывая, что Арктика - объект международного взаимодействия, лучшие специалисты, выпустившиеся из названных учебных заведений, будут привлекаться и для работы в Коми.

2.jpg

"Для них важно попасть сюда, может быть, поначалу с романтической точки зрения. Но потом уже, приезжая сюда, они должны видеть довольно современную инфраструктуру и получать возможность социального устройства. На эти темы мы тоже думаем. Понятно, что это будет не завтра, это 5-10-летние планы", - уточнил руководитель региона.

Тем не менее, кадры, которые будут здесь работать, должны обладать только очень глубокими познаниями в вопросах защиты экологии. В качестве примера работы, такой, какой она должна быть, Сергей Гапликов напомнил о модели деятельности "Газпрома" на территориях тундры. Компания к своей работе активно подключает экспертов и науку, что дает только качественный эффект.

Кроме того, здесь, в арктической зоне, безусловно, важно строительство портов, отметил он. Все проекты в этом направлении, несомненно, будут проходить жесткую экологическую экспертизу на международном уровне.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: кадры, арктика
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:35 18.08.2017
Сергей Гапликов: "Коми - одна из важных ресурсных территорий, с которой начнется стратегия развития Арктики"
14:16 18.08.2017
В Воркуте рабочая группа БЕАР обсуждает продвижение Арктического турпродукта
08:58 18.08.2017
Делегация правительства Коми прилетела на Арктический форум в Воркуту


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео