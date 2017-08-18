Судебные приставы Сыктывкара с помощью приложения "Мобильный розыск"нашли должника

18 августа 2017 года, 19:41 | Сыктывкар, Ухта
Фото пресс-службы УФСП по Коми

Судебные приставы Республики Коми и сотрудники ГИБДД продолжают неделю мероприятий, направленных на розыск должников, не уплативших административные штрафы в добровольном порядке, а также имеющих иные задолженности по исполнительным производствам.

В очередной рейд на одну из парковок крупного торгового центра вышли судебные приставы отдела судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 и сотрудники ГИБДД. За несколько часов работы были проверены более 60 транспортных средств и их водителей на наличие или отсутствие задолженностей. В результате было вручено несколько требований о явке к судебным приставам-исполнителям, одна из гражданок пообещала в течение часа погасить задолженность в размере 600 рублей, чтобы вновь не попадать в подобные ситуации. Ей было вручено требование.

Другой должник также был установлен с помощью приложения на сотовом телефоне "Мобильный розыск". Судебный пристав-исполнитель просканировал государственный регистрационный знак автомобиля марки "Митсубиши", база данных показала, что гражданин имеет долг на сумму более 20 тысяч рублей за налоги, услуги ЖКХ и транспортный налог. Выяснилось, что мужчина проживает в г. Ухте и находится в г. Сыктывкаре проездом, о наличии задолженности знал, но добровольно ее не оплатил. Судебным приставом-исполнителем вручено требование о явке в отдел судебных приставов по г. Ухте для оплаты долга. Если мужчина не явится в назначенное время на прием, он будет привлечен к административной ответственности.

Судебные приставы г. Сыктывкара активно вводят в опытную эксплуатацию приложение ФССП России "Мобильный розыск". В скором времени в своей ежедневной деятельности использовать данное приложение станут судебные приставы структурных подразделений Управления. Использование приложения "Мобильный розыск" позволит более эффективно выявлять автовладельцев, являющихся должниками по исполнительным производствам.

Напомним, в период с 14 по 20 августа 2017 года в целях организации работы по взысканию административных штрафов, наложенных органами внутренних дел, выявлению и привлечению лиц, не уплативших административные штрафы в добровольном порядке, на территории Республики Коми судебными приставами-исполнителями совместно с сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Штраф", сообщает пресс-служба УФСП по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: долг
  Рубрика: Право
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